В минувшую пятницу, 14 февраля, в Государственном Кремлевском дворце состоялся концерт в честь Дня всех влюбленных, по традиции организованный телеканалом МУЗ-ТВ. На главную сцену страны вышли самые популярные отечественные артисты, чтобы исполнить свои лучшие песни. Среди гостей вечера были замечены Валерия в черном топе и брюках с высокой посадкой, не скрывших стальной пресс, Юлианна Караулова и Виктория Дайнеко, также похваставшиеся идеальными фигурами, группа «Фабрика» в газовых платочках, Алсу в ассиметричном черном платье с объемным рукавом, Лолита в сияющем мини. Особое внимание в этот вечер было приковано к солистке A’Studio Кети Топурия. Многочисленные анонимные Telegram-каналы наперебой обсуждают возможное «интересное положение» певицы, которое ей все сложнее спрятать даже под платьем с завышенной талией. Альбина Джанабаева выбрала для вечера ярко-малиновый брючный костюм, который дополнила базовым телесным топом, создавшим иллюзию голого тела. Больше фото звезд, побывавших на «Празднике для всех влюбленных» вы найдете в нашей галерее. Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ruПодписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!