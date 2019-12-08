Стеша Маликова с братом, Гела Месхи с дочкой, дети Филиппа Киркорова и другие звезды на новогодней елке Tatler
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Светлана Наконечная
В субботу, 7 декабря, в Москве прошла новогодняя елка журнала Tatler, на которую по традиции пришли звезды с детьми.
Стефания Маликова позировала с маленьким очаровательным братиком.
Фото: Светлана Наконечная
Гела Месхи пришел с малышкой Беллой — их дочерью с Екатериной Климовой.
Фото: Светлана Наконечная
Дети Филиппа Киркорова — Алла-Виктория и Мартин — чувствовали себя свободно перед камерами.
Фото: Светлана Наконечная
Ребят сопровождала Анастасия Стоцкая, она была с сыном Сашей, которого часто сравнивали с Мартином, когда они оба были малышами, однако сейчас очевидно: мальчик растет копией своего отца, бизнесмена Сергея.
Мария Кожевникова пришла с сыновьями, Елена Кулецкая — с дочерью, Анастасия Меськова и Ксения Соловьева — с семьями.
Портреты знаменитостей, их детей, наряды вы сможете во всех подробностях рассмотреть в галерее.
Фото: Instagram, Светлана Наконечная / Passion.ru
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