Стеша Маликова с братом, Гела Месхи с дочкой, дети Филиппа Киркорова и другие звезды на новогодней елке Tatler

Ребят сопровождала Анастасия Стоцкая, она была с сыном Сашей, которого часто сравнивали с Мартином, когда они оба были малышами, однако сейчас очевидно: мальчик растет копией своего отца, бизнесмена Сергея.

Мария Кожевникова пришла с сыновьями, Елена Кулецкая — с дочерью, Анастасия Меськова и Ксения Соловьева — с семьями.

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