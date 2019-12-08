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Стеша Маликова с братом, Гела Месхи с дочкой, дети Филиппа Киркорова и другие звезды на новогодней елке Tatler

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Стефания Маликова с братом

Фото: Светлана Наконечная

Звезды с детьми собрались на новогодней елке Tatler.

В субботу, 7 декабря, в Москве прошла новогодняя елка журнала Tatler, на которую по традиции пришли звезды с детьми.

Стефания Маликова позировала с маленьким очаровательным братиком.

Стефания Маликова с братом

Фото: Светлана Наконечная

Гела Месхи пришел с малышкой Беллой — их дочерью с Екатериной Климовой.

Гела Месхи с дочерью

Фото: Светлана Наконечная

Дети Филиппа Киркорова — Алла-Виктория и Мартин — чувствовали себя свободно перед камерами.

Алла-Виктория и Мартин Киркоровы

Фото: Светлана Наконечная

Ребят сопровождала Анастасия Стоцкая, она была с сыном Сашей, которого часто сравнивали с Мартином, когда они оба были малышами, однако сейчас очевидно: мальчик растет копией своего отца, бизнесмена Сергея.

Мария Кожевникова пришла с сыновьями, Елена Кулецкая — с дочерью, Анастасия Меськова и Ксения Соловьева — с семьями.

Портреты знаменитостей, их детей, наряды вы сможете во всех подробностях рассмотреть в галерее.

Фото: Instagram, Светлана Наконечная / Passion.ru

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