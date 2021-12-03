Стася Милославская — в casual, Полина Ауг — в oversize и другие гости на премьере фильма «Спенсер»
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Фото: Макс Светский/Passion.ru
Гостями российской премьеры фильма «Спенсер» в столичном кинотеатре «Художественный» стали такие звезды, как Стася Милославская, Полина Ауг, Алена Водонаева, Дарья Улановская, Антон Пяскорский и Юлия Завьялова, Стас Тыркин и другие.
26-летняя звезда сериала «Совершенно летние» посетила мероприятие, выбрав для него повседневный образ. Поверх рубашки в клетку в серых оттенках Стася Милославская повязала серый трикотажный джемпер, сочетая их с джинсами mom темного цвета, грубыми ботинками бренда Martins и сумкой в тех же серых тонах.
Коллега Стаси по фильму «Совершенно летние» — 26-летняя Полина Ауг также предпочла стиль casual. На премьеру актриса фильма «Девушка с косой» надела черную толстовку с надписью, широкие джинсы клеш серого цвета и массивные ботинки, дополнив образ маленькой черной сумочкой.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
Это уже второй показ фильма «Спенсер» в России. Ранее, в столичном кинотеатре «Москва» прошел закрытый предпремьерный показ кинокартины. Посмотреть фильм все желающие смогут начиная с 9 декабря 2021 года.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
Видео: Макс Светский/Passion.ru