Стася Милославская — в casual, Полина Ауг — в oversize и другие гости на премьере фильма «Спенсер»

Гостями российской премьеры фильма «Спенсер» в столичном кинотеатре «Художественный» стали такие звезды, как Стася Милославская, Полина Ауг, Алена Водонаева, Дарья Улановская, Антон Пяскорский и Юлия Завьялова, Стас Тыркин и другие.

26-летняя звезда сериала «Совершенно летние» посетила мероприятие, выбрав для него повседневный образ. Поверх рубашки в клетку в серых оттенках Стася Милославская повязала серый трикотажный джемпер, сочетая их с джинсами mom темного цвета, грубыми ботинками бренда Martins и сумкой в тех же серых тонах.