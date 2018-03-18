Спортивные брюки и гетры: Татьяна Навка удивила нарядом на открытии бьюти-лаборатории

При создании бьюти-лаборатории Алена Гаврилова вдохновлялась идеями нью-йоркских экспресс-салонов красоты. Основная идея новой концепции — быстро сделать укладку, макияж и маникюр и иметь возможность приобрести уникальные косметические средства. Так, в бьюти-маркете формата one-stop представлена продукция марок Olaplex и Anastasia Beverly Hills, Embryolisse, а также Patyka и Palmer's, идеально подходящая для мам и малышей. Бьютиголики найдут здесь знаменитый Malin+Goetz, невесомые средства от Becca, инновационные Cosmetics 27 и другие не менее впечатляющие продукты. В списке услуг бьюти-лаборатории можно найти укладки, педикюр, маникюр, микроблейдинг, стилистику бровей, макияж и любые манипуляции с ресницами: от окрашивания до ламинирования.

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru