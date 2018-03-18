Спортивные брюки и гетры: Татьяна Навка удивила нарядом на открытии бьюти-лаборатории
17 марта в ТРЦ VEGAS Кунцево самые яркие звезды шоу-бизнеса собрались на открытии бьюти-лаборатории Beautylab №7, идеологом и основателем которой стала модель Алена Гаврилова. Среди гостей были замечены Эвелина Бледанс с сыном Семеном, Эмин Агаларов, Наталья Бардо, Анжелика Агурбаш.
Прославленная фигуристка Татьяна Навка стала специальной гостьей — профессиональные стилисты Beautylab №7 сделали ей вечернюю укладку и яркий макияж.
Пятилетний сын Эвелины Бледанс Семен также смог оценить мастерство стилистов бьюти-лаборатории.
При создании бьюти-лаборатории Алена Гаврилова вдохновлялась идеями нью-йоркских экспресс-салонов красоты. Основная идея новой концепции — быстро сделать укладку, макияж и маникюр и иметь возможность приобрести уникальные косметические средства. Так, в бьюти-маркете формата one-stop представлена продукция марок Olaplex и Anastasia Beverly Hills, Embryolisse, а также Patyka и Palmer's, идеально подходящая для мам и малышей. Бьютиголики найдут здесь знаменитый Malin+Goetz, невесомые средства от Becca, инновационные Cosmetics 27 и другие не менее впечатляющие продукты. В списке услуг бьюти-лаборатории можно найти укладки, педикюр, маникюр, микроблейдинг, стилистику бровей, макияж и любые манипуляции с ресницами: от окрашивания до ламинирования.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru