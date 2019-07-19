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«Невидимые»: в Москве пройдет показ фильма в поддержку женщин, которые оказались в сложной жизненной ситуации

В летнем кинотеатре «Пионер» в Парке Горького 24 июля состоится специальный показ фильма «Невидимые» и сбор средств для тех женщин, которые из-за сложившихся жизненных обстоятельств оказались в социальном приюте для женщин.

Не правы те, кто говорят, что кино —– это плохо. Жизнь складывается так, что именно фильмы становятся неотъемлемой частью наших жизней —они расстраивают, веселят, меняют мировоззрение. А еще приносят пользу.

Фильм, рассказывающий о властях, которые принимают решение закрыть приют для бездомных женщин, а социальные работницы пытаются помочь своим подопечным интегрироваться в общество, покажут в рамках фестиваля «Французские каникулы». Данный показ пройдет совместно с изданием «Такие дела» и фондом «Нужна помощь», объединивших свои силы, чтобы организовать сбор средств на развитие приюта для женщин, которые оказались в затруднительной ситуации в Комсомольск-на-Амуре.

Множество женщин преклонного возраста и инвалидов оказалось без средств на существование на улице, но они не сдаются и продолжают бороться за право на счастье: уже две женщины нашли работу и помирились с близкими, словно начав все с чистого листа.

«Мы начали собирать деньги в поддержку приюта для бездомных женщин «Божьи коровки» после того, как узнали историю Натальи, которая в 27 лет осталась на улице без средств к существованию. Вероятно, мы никогда бы не узнали ее историю, если бы не приют для женщин, куда Наталью доставили после больницы, где ей ампутировали пальцы ног из-за обморожения. Она просто бы пропала, не встретила своих дочерей спустя 17 лет разлуки, не было бы игр с внуками и прочих житейских радостей. Ничего не было бы. А сейчас в Хабаровском крае женщинам есть куда идти. Приют живет на пожертвования, и его существование зависит только от нас. Вы тоже можете помочь тем, кто оказался в сложной ситуации», — рассказала Софья Жукова, директор по фандрайзингу фонда «Нужна помощь».

Фильм поднимает острую тему оставшихся в одиночестве женщин — не фигурально, а весьма буквально. Не имея постоянного места жительства, они пытаются продолжать существовать. Их истории полны боли и смеха, радости и грусти, эйфории и бесконечной усталости, но прежде всего — человечности. В киноленте женский приют для бездомных решено закрыть, однако социальные работницы не готовы забывать о своих подопечных и начинают биться за их счастье с государственной машиной, несмотря на преграды и сложности.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/depositphotos

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