«Совсем стыд потеряли»: жадная невеста, объявившая сбор средств на свадьбу мечты, подверглась жесткой критике в Сети

Девушка почти в отчаянии: она хотела второе свадебное платье на смену для неофициальной части, парикмахеров и визажистов, а также милые наряды для подружек невесты. При этом, как отмечают Daily Mail, пара уже давно узаконила свои отношения, и сейчас они просто хотят ярко отпраздновать знаменательное событие.

«Мы бы хотели провести медовый месяц, если сможем собрать достаточно денег. Пожалуйста, подумайте над тем, чтобы инвестировать свои пожертвования в пару, которая никогда не разочаруется друг в друге. В сказку», — отметила невеста.

Однако пользователи оказались не готовы к такой вопиющей наглости, о чем незамедлительно сообщили в комментариях.

«Это отвратительно. Ее отец работает сверхурочно, чтобы заплатить за свадьбу. Я бы никогда не попросил или не принял денег от моих родителей на церемонию», «Они уже поженились в здании суда, свадьба просто для шоу. Серьезно, она просит деньги на вечеринку с нарядами. Люди не стыдятся!», «Я выхожу замуж и не ожидаю, что моя мама заплатит за свадьбу. Она подняла меня, одевала меня, кормила и давала крышу над головой в течение 18 лет», — негодовали пользователи.