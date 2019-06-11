«Совсем стыд потеряли»: жадная невеста, объявившая сбор средств на свадьбу мечты, подверглась жесткой критике в Сети

В Сети разгорелась нешуточная война с молодой невестой из Ирландии, которая решила отметить свою свадьбу дорого и богато. Несмотря на то, что ее семья стеснена в средствах, а отец берет сверхурочные на работе, чтобы порадовать любимую дочурку, ей все еще мало: она опубликовала в интернете просьбу о пожертвованиях на ее свадебную церемонию.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Девушка почти в отчаянии: она хотела второе свадебное платье на смену для неофициальной части, парикмахеров и визажистов, а также милые наряды для подружек невесты. При этом, как отмечают Daily Mail, пара уже давно узаконила свои отношения, и сейчас они просто хотят ярко отпраздновать знаменательное событие.
«Мы бы хотели провести медовый месяц, если сможем собрать достаточно денег. Пожалуйста, подумайте над тем, чтобы инвестировать свои пожертвования в пару, которая никогда не разочаруется друг в друге. В сказку», — отметила невеста.
Однако пользователи оказались не готовы к такой вопиющей наглости, о чем незамедлительно сообщили в комментариях.
«Это отвратительно. Ее отец работает сверхурочно, чтобы заплатить за свадьбу. Я бы никогда не попросил или не принял денег от моих родителей на церемонию», «Они уже поженились в здании суда, свадьба просто для шоу. Серьезно, она просит деньги на вечеринку с нарядами. Люди не стыдятся!», «Я выхожу замуж и не ожидаю, что моя мама заплатит за свадьбу. Она подняла меня, одевала меня, кормила и давала крышу над головой в течение 18 лет», — негодовали пользователи.
Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: vostock-photo/shutterstock
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