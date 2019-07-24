Совместил два события в одно: романтичного парня раскритиковали за предложение возлюбленной во время получения дипломов

В мире всегда должен быть баланс. Как нельзя представить добро без зла, небо без земли, воду без огня, так нельзя и переполнять один день сразу двумя самыми важными событиями в жизни. Однако 27-летний Эдгарас Авербучас решил пойти наперекор всем правилам и устроить своей возлюбленной самый незабываемый выпускной в мире.
Его девушка Агне окончила магистратуру по английскому языку и прикладной лингвистике в университете Эссекса. Она много лет училась ради этого мгновения, ведь теперь она может работать по профессии, как дипломированный специалист. Однако получение степени — лишь часть важного дня.
Во время награждения к Агне на сцену поднялся ее молодой человек Эдгарас, с которым они знакомы уже 9 лет, еще со времен средней школы. Он, словно в романтическом фильме, при всех сделал предложение своей второй половинке — Агне без раздумий сквозь слезы произнесла заветное «да». И вроде бы все счастливы, университет даже рассказал об этой истории в социальных сетях, но позже был вынужден удалить публикации, наткнувшись на жесткое негодование пользователей.
Все наперебой возмущались: как можно было забрать такой важный день в жизни женщины, который всегда будет с ней, и заместить его воспоминаниями о помолвке, которую в любой момент можно расторгнуть?
«Ты похитил ее выпускной и годы тяжелой работы. А мы теперь все этому рады должны быть?», «Вы поздравляете девушку не за ее достижения, а за то, что она получила мужчину? Дурной тон», «Это так неуважительно по отношению к другим выпускникам», «Это почти принуждение — что, если бы она не была готова согласиться?», «Представьте, что вы мужчина, который чувствует настолько серьезную угрозу в виде интеллектуального успеха женщины, что в день, когда все это отмечают, вы вынуждаете ее сформировать свое отношение к вам», — писали разозлившиеся пользователи.
Однако, как передает американское издание Triangle News, сама девушка так и не поняла претензии к романтичности ее жениха. Она считает, что предложение о замужестве сделало и без того прекрасный день еще лучше.
Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: vostock-photo/depositphotos / скрины видео
Видео: Instagram
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