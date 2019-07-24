passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Совместил два события в одно: романтичного парня раскритиковали за предложение возлюбленной во время получения дипломов

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2

Эгарас и Агне

Фото: Скрин видео
Пользователи Сети считают, что подобный жест можно расценить как неуважение к остальным выпускникам и принуждение девушки к замужеству, которая могла испугаться сказать «нет» из-за возможной неловкости.

В мире всегда должен быть баланс. Как нельзя представить добро без зла, небо без земли, воду без огня, так нельзя и переполнять один день сразу двумя самыми важными событиями в жизни. Однако 27-летний Эдгарас Авербучас решил пойти наперекор всем правилам и устроить своей возлюбленной самый незабываемый выпускной в мире.

Его девушка Агне окончила магистратуру по английскому языку и прикладной лингвистике в университете Эссекса. Она много лет училась ради этого мгновения, ведь теперь она может работать по профессии, как дипломированный специалист. Однако получение степени — лишь часть важного дня.

Во время награждения к Агне на сцену поднялся ее молодой человек Эдгарас, с которым они знакомы уже 9 лет, еще со времен средней школы. Он, словно в романтическом фильме, при всех сделал предложение своей второй половинке — Агне без раздумий сквозь слезы произнесла заветное «да». И вроде бы все счастливы, университет даже рассказал об этой истории в социальных сетях, но позже был вынужден удалить публикации, наткнувшись на жесткое негодование пользователей.

Все наперебой возмущались: как можно было забрать такой важный день в жизни женщины, который всегда будет с ней, и заместить его воспоминаниями о помолвке, которую в любой момент можно расторгнуть?

«Ты похитил ее выпускной и годы тяжелой работы. А мы теперь все этому рады должны быть?», «Вы поздравляете девушку не за ее достижения, а за то, что она получила мужчину? Дурной тон», «Это так неуважительно по отношению к другим выпускникам», «Это почти принуждение — что, если бы она не была готова согласиться?», «Представьте, что вы мужчина, который чувствует настолько серьезную угрозу в виде интеллектуального успеха женщины, что в день, когда все это отмечают, вы вынуждаете ее сформировать свое отношение к вам», — писали разозлившиеся пользователи.

Однако, как передает американское издание Triangle News, сама девушка так и не поняла претензии к романтичности ее жениха. Она считает, что предложение о замужестве сделало и без того прекрасный день еще лучше.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/depositphotos / скрины видео

Видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!