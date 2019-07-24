Совместил два события в одно: романтичного парня раскритиковали за предложение возлюбленной во время получения дипломов

Во время награждения к Агне на сцену поднялся ее молодой человек Эдгарас, с которым они знакомы уже 9 лет, еще со времен средней школы. Он, словно в романтическом фильме, при всех сделал предложение своей второй половинке — Агне без раздумий сквозь слезы произнесла заветное «да». И вроде бы все счастливы, университет даже рассказал об этой истории в социальных сетях, но позже был вынужден удалить публикации, наткнувшись на жесткое негодование пользователей.

Все наперебой возмущались: как можно было забрать такой важный день в жизни женщины, который всегда будет с ней, и заместить его воспоминаниями о помолвке, которую в любой момент можно расторгнуть?

«Ты похитил ее выпускной и годы тяжелой работы. А мы теперь все этому рады должны быть?», «Вы поздравляете девушку не за ее достижения, а за то, что она получила мужчину? Дурной тон», «Это так неуважительно по отношению к другим выпускникам», «Это почти принуждение — что, если бы она не была готова согласиться?», «Представьте, что вы мужчина, который чувствует настолько серьезную угрозу в виде интеллектуального успеха женщины, что в день, когда все это отмечают, вы вынуждаете ее сформировать свое отношение к вам», — писали разозлившиеся пользователи.