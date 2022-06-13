Сотникова, Ковальчук, Дайнеко и другие звезды на премьере фильма «Главная роль»

Пенелопа Крус в «Главной роли» играет Лолу Куэвас — известного режиссера и любимицу мировых кинофестивалей. С предложением профинансировать ее новый фильм к героине обращается 80-летний миллиардер, владелец фармацевтической компании, мечтающий оставить след в истории. Ради того, чтобы его имя прозвучало в кино, он готов за большие деньги приобрести права на экранизацию романа недавнего Нобелевского лауреата.

На роли главных героев Лола выбирает актеров с диаметрально противоположным подходом к профессии. Феликс Риверо (Антонио Бандерас) – голливудская звезда, общепризнанный красавец и настоящий мачо. Иван Торрес (Оскар Мартинес) – театральный артист, педагог и любитель Станиславского, убежденный в том, что вкусы массовой публики не имеют отношения к искусству.

Среди звездных гостей можно было увидеть Александра Арутюнова, Полину Аскери, Аделину Сотникову, Катерину Ковальчук, Наталью Земцову, Янину Студилину, Елизавету Моряк, Оскара Кучеру, Артема Толоконина, Артемия и Марину Каташинских, Алику Смехову, Александра Энберта, Инну Маликову, Александра Толмацкого, Викторию Дайнеко, IVAN, ANSE, Викторию Синицыну и многих других.

«Фильм очень понравился. Было интересно наблюдать изнанку киносферы: увидеть, как проходит процесс репетиции — «тренировок», раскрытия своих героев, борьбы с коллегами по цеху за расположение режиссера. Концовка стала очень неожиданной!», — поделилась своим мнением о картине Аделина Сотникова.

«Фильм неоднозначный, но смотреть его стоит. Полное погружение — за два часа все мысли, проблемы ушли на второй план. Пенелопа Крус нереальна!», — добавила Инна Маликова.

В широкий прокат картина выходит 30 июня.