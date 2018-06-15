Согдиана, Юлия Костюшкина, Эмин Агаларов и другие звезды открыли летний сезон в Crocus Fitness Studio

В перерыве между таймами спортивную атмосферу поддерживали черлидерши, и номера по футбольному фристайлу и жонглированию мячами, а гости играли в настольный футбол и на аттракционах футбольной тематики.

Мероприятие завершилось ярким футбольным матчем между клубами Crocus Fitness Первый - Crocus Fitness Кунцево, не уступающем по накалу эмоций матчу-открытию. Ведущий футбольного турнира Артем Муратов, солист известной команды КВН «Союз», вручил Кубок Crocus Fitness команде Первого, завоевавшей победу в интересной и захватывающей игре.

Фото: архивы пресс-служб