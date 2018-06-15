Согдиана, Юлия Костюшкина, Эмин Агаларов и другие звезды открыли летний сезон в Crocus Fitness Studio

В четверг, 14 июня, состоялось торжественное открытие летнего сезона в Crocus Fitness Studio. Юлия Костюшкина, Денис Клявер, группа Artik & Asti, мастер спорта России по бодибилдингу Денис Гусев, бронзовый призер Олимпийских игр по прыжкам в воду Глеб Гальперин, российский гимнаст, призер юношеских Олимпийских игр 2014 Никита Нагорный, российская гимнастка, призер Олимпийских игр 2016 Дарья Спиридонова, DJ Black Cupro, многократный чемпион России и Европы по фитнесу Дмитрий Яшанькин, иллюзионист Николай Стрельников и другие друзья клуба встретились на берегу Москвы-реки в Shore House, чтобы посмотреть футбольный матч в компании со звездным комментатором, теле-и радиоведущим Александром Анатольевичем и послушать песни группы MBand, Согдианы, Dino MC, DJ Grove, Nowsense и главного человека в сети фитнес-клубов Crocus Fitness, бизнесмена и музыканта — Эмина Агаларова.
В перерыве между таймами спортивную атмосферу поддерживали черлидерши, и номера по футбольному фристайлу и жонглированию мячами, а гости играли в настольный футбол и на аттракционах футбольной тематики.
Мероприятие завершилось ярким футбольным матчем между клубами Crocus Fitness Первый - Crocus Fitness Кунцево, не уступающем по накалу эмоций матчу-открытию. Ведущий футбольного турнира Артем Муратов, солист известной команды КВН «Союз», вручил Кубок Crocus Fitness команде Первого, завоевавшей победу в интересной и захватывающей игре.
Фото: архивы пресс-служб