Согдиана в платье с открытой спиной, строгая Старшенбаум и другие звезды на вечеринке сериала «Инсомния»
Фото: Пресс-служба
На днях в столичном ресторане XVII прошла вечеринка, посвященная окончанию съемок сериала «Инсомния», произведенного компанией 1-2-3 production для видеосервиса PREMIER. Поздравить команду пришли Согдиана, Ирина Старшенбаум, Екатерина Волкова, Гоша Куценко, Александр Робак, Наталья Земцова, Елена Борщева, Софья Озерова, Елена Петрулевич, Марина Ермошкина, певица MASHA и многие другие.
Фото: Пресс-служба
Певица Согдиана предстала перед друзьями и коллегами в элегантном загадочном образе, надев черное платье с открытой спиной. Ирина Старшенбаум выбрала строгий пиджак oversize и дополнила его сумочкой классической формы. Екатерина Волкова пришла в ярко-красном комбинезоне.
Ведущей вечера выступила телеведущая и актриса сериала «Инсомния» Ольга Созина. Музыкальным сюрпризом мероприятия стало живое выступление Гоши Куценко и его группы «ГК». За авторскую кухню отвечал шеф-повар ресторана Денис Соболев.
Фото: пресс-служба