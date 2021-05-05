Согдиана в платье с открытой спиной, строгая Старшенбаум и другие звезды на вечеринке сериала «Инсомния»

Певица Согдиана предстала перед друзьями и коллегами в элегантном загадочном образе, надев черное платье с открытой спиной. Ирина Старшенбаум выбрала строгий пиджак oversize и дополнила его сумочкой классической формы. Екатерина Волкова пришла в ярко-красном комбинезоне.

Ведущей вечера выступила телеведущая и актриса сериала «Инсомния» Ольга Созина. Музыкальным сюрпризом мероприятия стало живое выступление Гоши Куценко и его группы «ГК». За авторскую кухню отвечал шеф-повар ресторана Денис Соболев.