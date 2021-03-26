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Согдиана появилась на аквадискотеке в бежевом платье в пол с дерзким разрезом

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Согдиана

Фото: архив пресс-службы

Звезды выгуляли свои самые эффектные наряды на Aqua Fest в Лужниках.

25 марта знаменитости собрались на вечеринке AQUA FEST, которая прошла в Аквакомплексе «Лужники» при поддержке сети фитнес-клубов Crocus Fitness.

Впервые в столице попробовали воссоздать мероприятие такого формата, достойного популярных курортов Ибицы и Испании. Во Дворце водных видов спорта можно было не только купаться в бассейнах и кататься на водных горках, но и в пляжных нарядах танцевать под зажигательные хиты представителей отечественного шоу-бизнеса. Среди гостей фееричной вечеринки можно было увидеть Викторию Дайнеко, Машу Вебер, Согдиану, Стаса Костюшкина, Митю Фомина и многих других.

Согдиана

Фото: архив пресс-службы

Так, например, исполнительница Согдиана выбрала для мероприятия в пляжном формате кремовое вечернее платье в пол с глубоким декольте и не менее эффектным разрезом, который подчеркнул стройные ноги знаменитости. Дополнила певица свой вечерний образ тонким белоснежным ремешком и минималистичными украшениями.

А вот Виктория Дайнеко оказалась куда смелее в выборе наряда для пляжной вечеринки. Певица облачилась в бра с пайетками, дополнив свой дерзкий образ черными велосипедками и жакетом в тон.

Виктория Дайнеко

Фото: архив пресс-службы

Кроме того, гостей мероприятия ждал грандиозный розыгрыш призов от партнеров аквакомплекса, позволяя выиграть в качестве призов годовые карты в Crocus Fitness и аквакомплекс «Лужники», а также сертификаты в серф-клуб Nalu BaloО и «Крокус Сити Океанариум».

Фото: архив пресс-службы

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