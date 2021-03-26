Согдиана появилась на аквадискотеке в бежевом платье в пол с дерзким разрезом

Так, например, исполнительница Согдиана выбрала для мероприятия в пляжном формате кремовое вечернее платье в пол с глубоким декольте и не менее эффектным разрезом, который подчеркнул стройные ноги знаменитости. Дополнила певица свой вечерний образ тонким белоснежным ремешком и минималистичными украшениями.

А вот Виктория Дайнеко оказалась куда смелее в выборе наряда для пляжной вечеринки. Певица облачилась в бра с пайетками, дополнив свой дерзкий образ черными велосипедками и жакетом в тон.