Согдиана появилась на аквадискотеке в бежевом платье в пол с дерзким разрезом
Фото: архив пресс-службы
25 марта знаменитости собрались на вечеринке AQUA FEST, которая прошла в Аквакомплексе «Лужники» при поддержке сети фитнес-клубов Crocus Fitness.
Впервые в столице попробовали воссоздать мероприятие такого формата, достойного популярных курортов Ибицы и Испании. Во Дворце водных видов спорта можно было не только купаться в бассейнах и кататься на водных горках, но и в пляжных нарядах танцевать под зажигательные хиты представителей отечественного шоу-бизнеса. Среди гостей фееричной вечеринки можно было увидеть Викторию Дайнеко, Машу Вебер, Согдиану, Стаса Костюшкина, Митю Фомина и многих других.
Фото: архив пресс-службы
Так, например, исполнительница Согдиана выбрала для мероприятия в пляжном формате кремовое вечернее платье в пол с глубоким декольте и не менее эффектным разрезом, который подчеркнул стройные ноги знаменитости. Дополнила певица свой вечерний образ тонким белоснежным ремешком и минималистичными украшениями.
А вот Виктория Дайнеко оказалась куда смелее в выборе наряда для пляжной вечеринки. Певица облачилась в бра с пайетками, дополнив свой дерзкий образ черными велосипедками и жакетом в тон.
Фото: архив пресс-службы
Кроме того, гостей мероприятия ждал грандиозный розыгрыш призов от партнеров аквакомплекса, позволяя выиграть в качестве призов годовые карты в Crocus Fitness и аквакомплекс «Лужники», а также сертификаты в серф-клуб Nalu BaloО и «Крокус Сити Океанариум».
Фото: архив пресс-службы
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