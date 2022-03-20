Тодоренко исполнила песню, Лиза Арзамасова съела помаду: события из жизни звезд 20 марта

Лиза Арзамасова поделилась в социальных сетях своим старым фото. «23 года назад. Мамина помада сначала употреблена по назначению, а потом и... как десерт. Съела я ее. Мама очень переживала: не станет ли мне плохо с животиком после такой химии. Я казалась себе неотразимой», — подписала девушка. Она сама недавно сала мамой и теперь придает особый смысл таким фото.

Павел Прилучный пришел в восторг при виде дочери в балетной пачке. Актер опубликовал фото маленькой балерины в своем блоге. «Моя принцесса! Что может сделать из моей демонюги настоящую девушку», — отметил Павел.

52-летний российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин всегда отличался отменным чувством юмора и самоиронией. Продюсер опубликовал видеозапись, на которой шимпанзе в темных очках ест бананы. «Сижу, смотрю и думаю, кого же он мне напоминает, потом дошло — так это же моя копия. Мама, прости!» — написал Пригожин.