Тодоренко исполнила песню, Лиза Арзамасова съела помаду: события из жизни звезд 20 марта
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Фото: Соцсети
Лиза Арзамасова поделилась в социальных сетях своим старым фото. «23 года назад. Мамина помада сначала употреблена по назначению, а потом и... как десерт. Съела я ее. Мама очень переживала: не станет ли мне плохо с животиком после такой химии. Я казалась себе неотразимой», — подписала девушка. Она сама недавно сала мамой и теперь придает особый смысл таким фото.
Павел Прилучный пришел в восторг при виде дочери в балетной пачке. Актер опубликовал фото маленькой балерины в своем блоге. «Моя принцесса! Что может сделать из моей демонюги настоящую девушку», — отметил Павел.
52-летний российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин всегда отличался отменным чувством юмора и самоиронией. Продюсер опубликовал видеозапись, на которой шимпанзе в темных очках ест бананы. «Сижу, смотрю и думаю, кого же он мне напоминает, потом дошло — так это же моя копия. Мама, прости!» — написал Пригожин.
Яна Рудковская тоже выложила в Сеть ролик со своим младшим сыном. Маленький Арсений бегал по гостиной. Полуторагодовалый малыш мило играл с двумя собаками, пока его снимала мама.
«Лучшие друзья нашего директора Арсюши — это собачки. Милота дня», — написала Яна Рудковская.
Подросший малыш умилил подписчиков, в том числе и звезд. «Какой он очаровашка», — написала Виктория Боня. С ней согласились и другие поклонники Рудковской.
39-летняя Алена Водонаева показала видео, как ее сын Богдан Малакеев готовит пасту. Женщина подчеркнула, что у детей появляется желание сделать что-то приятное для родителей, только если родители сами проявляют инициативу и показывают свою любовь.
«Хочешь, чтобы о тебе заботились твои дети? Заботься о детях. Все взаимно», — посоветовала Алена.
Певица Юлия Савичева решила вспомнить, как училась краситься в начале карьеры. «Поначалу я ужасно красилась! Это был какой-то Микки Маус, черные тени…» — смеется девушка. Однако певица была упорна в своем стремлении совершенствоваться и много училась. «Я училась у визажистов и в Интернете, конечно же. Ну и каждый раз, уже по накатанной, училась на своем лице. Все, что мне интересно, я черпаю от разных профессионалов», — поделилась Юлия.
Регина Тодоренко порадовала своих поклонников. Ведущая выложила видео, на котором, аккомпанируя себе на пианино, исполнила песню Zombie.
Фото: Соцсети
Ксения Бородина выложила трогательное фото в окружении дочерей. Мария и Теона гордо демонстрируют свои детские шедевры.
Фото и видео: соцсети, PassionVideo