Собчак — в смелом микротопе, Муцениеце — в платье невесты и другие звезды на вечеринке GQ

Собчак — в смелом микротопе, Муцениеце — в платье невесты и другие звезды на вечеринке GQИздание с размахом отметило 20-летие в России
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Для светской тусовки большая часть гостей выбрала сверкающие наряды, причем в блестках появились не только дамы, но и мужчины. Так, джемпер Павла Воли в свете софитов переливался так же ярко, как и наряд его супруги, облачившейся в стразы.
Образ Ксении Собчак стал одним из самых броских и провокационных. Телеведущая надела микротоп, поверх него — блейзер, расшитый зеркалами, а также сверкающую юбку. Стилисты сделали ей гладкую укладку и нанесли неяркий макияж. Супругу на вечеринке сопровождал Константин Богомолов.
Певица Зара для выхода в свет выбрала «стальное» платье Eliso с длинным шлейфом. Но во время фотосессии ее наряд сливался со сверкающими декорациями
Агата Муцениеце появилась в «Метрополе» в платье невесты. Облегающий белоснежный наряд с открытой спиной и накладные «погоны» из огромных цветов подчеркнули хрупкие формы актрисы.
Актриса-космонавт на вечеринке-юбилее GQ блистала в элегантном черном платье с разрезом до бедра.
Фото: Пресс-служба
Екатерина Варнава не стала изменять себе и нарядилась в откровенное платье-сорочку, расшитое кружевом. Наряд актрисы не оставлял полета для фантазии, обнажив пикантные места фигуры. И в противовес легкому наряду Варнава из обуви выбрала кожаные сапоги с высоким и свободным голенищем.
GQ отметил 20-летие в России впечатляюще: с танцующими гостями, множеством сюрпризов и резвящимися в фонтане музыкантами Little Big.
Фото и видео: пресс-служба, Instagram