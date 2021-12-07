Собчак — в смелом микротопе, Муцениеце — в платье невесты и другие звезды на вечеринке GQ

Для светской тусовки большая часть гостей выбрала сверкающие наряды, причем в блестках появились не только дамы, но и мужчины. Так, джемпер Павла Воли в свете софитов переливался так же ярко, как и наряд его супруги, облачившейся в стразы.

Образ Ксении Собчак стал одним из самых броских и провокационных. Телеведущая надела микротоп, поверх него — блейзер, расшитый зеркалами, а также сверкающую юбку. Стилисты сделали ей гладкую укладку и нанесли неяркий макияж. Супругу на вечеринке сопровождал Константин Богомолов.

Певица Зара для выхода в свет выбрала «стальное» платье Eliso с длинным шлейфом. Но во время фотосессии ее наряд сливался со сверкающими декорациями