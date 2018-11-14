Собчак в белоснежном платье, Айза и Валерия в перьях, Рудова в лаконичном мини и другие звезды на церемонии «Женщина года»

Минувшим вечером в Российском академическом молодежном театре яблоку было негде упасть. На красной дорожке очень быстро сменяли друг друга звезды первой величины. Все ради того, чтобы узнать, кому же на этот раз (уже в 14-й) досталась престижнейшая статуэтка «Женщина года».

Имя победительницы было объявлено в ходе пышной церемонии: ей была признала 24-летняя актриса Александра Бортич. Напомним, ради главной роли в искрометной комедии «Я худею» хрупкая блондинка набрала двадцать килограммов, а затем легко их сбросила.