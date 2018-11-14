Собчак в белоснежном платье, Айза и Валерия в перьях, Рудова в лаконичном мини и другие звезды на церемонии «Женщина года»

Минувшим вечером в Российском академическом молодежном театре яблоку было негде упасть. На красной дорожке очень быстро сменяли друг друга звезды первой величины. Все ради того, чтобы узнать, кому же на этот раз (уже в 14-й) досталась престижнейшая статуэтка «Женщина года».
Имя победительницы было объявлено в ходе пышной церемонии: ей была признала 24-летняя актриса Александра Бортич. Напомним, ради главной роли в искрометной комедии «Я худею» хрупкая блондинка набрала двадцать килограммов, а затем легко их сбросила.
Помимо Саши, фотографам в этот вечер позировали Ксения Собчак, Юлия Высоцкая, Ляйсан Утяшева, Регина Тодоренко (выбравшая черное платье, очень удачно скрывшее ее огромный живот — девушка вот-вот впервые станет мамой) и Влад Топалов, Полина Гагарина с супругом, Елена Летучая с мужем, да просто все-все-все. Список лауреатов премии — ниже.
«Женщина года» — Александра Бортич «Мужчины года» — Роман Билык и Кирилл Серебренников «Певица года» — Полина Гагарина «Режиссер года» — Вера Кричевская «Пара года» — Регина Тодоренко и Влад Топалов «Спортсменка года» — Светлана Солуянова «Прорыв года» — Юлианна Караулова «Модель года» — Валентина Ясень «Проект года» — Мария Миногарова «Красота с характером» (при поддержке Max Factor) — Полина Киценко «Вдохновение года» (при поддержке Barbie) — Ляйсан Утяшева «Команда года» — сборная России по футболу
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Видео: Instagram