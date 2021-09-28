Собчак с дерзким вырезом, Андреева в мужском костюме и другие звезды на премьере «Бондарчук.Battle»

Фильм расскажет о жизни легендарного Сергея Бондарчука. Эта история станет не традиционной биографией, а поведает об уникальном периоде в истории мирового кино – послевоенной «оттепели». Зрителю откроется его творческий путь от камерного проекта «Судьба человека» через грандиозный спектакль «Война и мир» к инфернальной батальной драме «Ватерлоо», и роль, которую он сыграл в истории двух сверхдержав в период Холодной войны.