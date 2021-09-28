Собчак с дерзким вырезом, Андреева в мужском костюме и другие звезды на премьере «Бондарчук.Battle»
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Фото: Макс Светский / Passion.ru
Ксения Собчак пришла в черном топе необычного кроя со смелым вырезом, и классических брюках. Волосы звезда собрала в пучок. Телеведущую сопровождал супруг, Константин Богомолов.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Федор Бондарчук представил фильм под руку с женой, Паулиной Андреевой, которая выбрала для выхода элегантный темный брючный костюм.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Софья Капкова появилась на премьере в элегантном кожаном платье мягкого бежевого оттенка с рукавами-воланами. К образу девушка добавила серебряные часы и браслеты, компактный клатч на цепочке, а завершили наряд остроносые лодочки на небольшой шпильке.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Фильм расскажет о жизни легендарного Сергея Бондарчука. Эта история станет не традиционной биографией, а поведает об уникальном периоде в истории мирового кино – послевоенной «оттепели». Зрителю откроется его творческий путь от камерного проекта «Судьба человека» через грандиозный спектакль «Война и мир» к инфернальной батальной драме «Ватерлоо», и роль, которую он сыграл в истории двух сверхдержав в период Холодной войны.
Фильм выходит в российский прокат с 30 сентября 2021.
Фото: Макс Светский/Passion.ru