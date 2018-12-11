Собчак и Виторган, Рудковская, Маликов и другие знаменитости побывали на «Снежном коктейле»

Известная светская львица и дизайнер Яна Расковалова уже по традиции пригласила звездных друзей в большой шоу-рум своего бренда Yana. На один вечер лофт в центре Москвы превратился в яркий новогодний диско-клуб с зеркальным потолком. Яна представила сразу несколько капсульных коллекций вечерних нарядов и ювелирных украшений, а также новый аромат Kashmir.

Многие гости, кстати, пришли с детьми, для которых были организованы мастер-класс по росписи елочных украшений и «сказочная» фотозона.