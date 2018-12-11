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Собчак и Виторган, Рудковская, Маликов и другие знаменитости побывали на «Снежном коктейле»

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Максим Виторган и Ксения Собчак

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10 декабря дизайнер Яна Расковалова собрала друзей на традиционной предновогодней вечеринке.

Известная светская львица и дизайнер Яна Расковалова уже по традиции пригласила звездных друзей в большой шоу-рум своего бренда Yana. На один вечер лофт в центре Москвы превратился в яркий новогодний диско-клуб с зеркальным потолком. Яна представила сразу несколько капсульных коллекций вечерних нарядов и ювелирных украшений, а также новый аромат Kashmir.

Многие гости, кстати, пришли с детьми, для которых были организованы мастер-класс по росписи елочных украшений и «сказочная» фотозона.

На красной дорожке появились такие знаменитости, как Ксения Собчак и Максим Виторган, Яна Рудковская, Светлана Бондарчук, Надежда Оболенцева, певица Зара, Мария Федорова, Дмитрий Маликов с сестрой Инной и дочерью Стефанией и другие.

Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

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