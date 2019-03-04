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Собчак, Бондарчук и другие звезды закрыли гастрономический фестиваль IKRA в Сочи

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Бондарчук

Фото: пресс-служба
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В минувшие выходные завершился 3-ий Международный гастрономический фестиваль IKRA.

2 марта на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи завершился международный гастрономический фестиваль IKRA. За три дня фестиваля гурманы и любители активного отдыха открыли для себя кухню лучших шеф-поваров России и мира, а также незабываемо провели время на склонах, дегустациях и apres-ski-вечеринках.

А накануне самый известный русский шеф в мире Владимир Мухин и старший из знаменитых братьев Рока — Жоан — вместе приготовили ужин под названием The Macallan Masters of Taste. Кстати, билеты на это закрытое мероприятие в ресторане Red Foх были раскуплены задолго до начала фестиваля.

Гостями ужинов и остальной насыщенной программы фестиваля стали Ксения Собчак, Светлана Бондарчук, Марина Руднева, Снежана Георгиева, Виктория и Олег Шеляговы, Виктория и Антон Борисевич, Дарья и Стас Лисиченко, Оксана Бондаренко и другие знаменитости.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

Видео: Instagram

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