Собчак, Бондарчук и другие звезды закрыли гастрономический фестиваль IKRA в Сочи

2 марта на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи завершился международный гастрономический фестиваль IKRA. За три дня фестиваля гурманы и любители активного отдыха открыли для себя кухню лучших шеф-поваров России и мира, а также незабываемо провели время на склонах, дегустациях и apres-ski-вечеринках.
А накануне самый известный русский шеф в мире Владимир Мухин и старший из знаменитых братьев Рока — Жоан — вместе приготовили ужин под названием The Macallan Masters of Taste. Кстати, билеты на это закрытое мероприятие в ресторане Red Foх были раскуплены задолго до начала фестиваля.
Гостями ужинов и остальной насыщенной программы фестиваля стали Ксения Собчак, Светлана Бондарчук, Марина Руднева, Снежана Георгиева, Виктория и Олег Шеляговы, Виктория и Антон Борисевич, Дарья и Стас Лисиченко, Оксана Бондаренко и другие знаменитости.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: пресс-служба
Видео: Instagram