Собчак, Бондарчук и другие звезды закрыли гастрономический фестиваль IKRA в Сочи

2 марта на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи завершился международный гастрономический фестиваль IKRA. За три дня фестиваля гурманы и любители активного отдыха открыли для себя кухню лучших шеф-поваров России и мира, а также незабываемо провели время на склонах, дегустациях и apres-ski-вечеринках.

А накануне самый известный русский шеф в мире Владимир Мухин и старший из знаменитых братьев Рока — Жоан — вместе приготовили ужин под названием The Macallan Masters of Taste. Кстати, билеты на это закрытое мероприятие в ресторане Red Foх были раскуплены задолго до начала фестиваля.