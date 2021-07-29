Снигирь в бордовом платье в пол и Литвинова в брючном костюме появились на премьере фильма в Москве
На премьере появились Рената Литвинова, Юлия Снигирь, Мария Шумакова, Дарья Повереннова, Илья Бачурин, Яна Гладких, Ситора Алиева, Светлана Максимченко, Анфиса Вистингаузен, Полина Аскери, Ксения Соловьева, Юлия Пош, Софья Капкова, Арина Холина, Иляна Эрднеева, Евгения Милова, Ариан Романовский, Евгений Заболотный, Григорий Туманов и другие звезды.
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Фото: архив пресс-службы
Юлия Снигирь выбрала изысканное бордовое платье в пол с открытыми плечами, с тонким поясом, подчеркнувшим талию. Наряд выделяет интересный принт и необычный воздушный крой.
Фото: архив пресс-службы
Рената Литвинова появилась на красной дорожке в элегантном брючном костюме бежевого оттенка с объемными плечами, и добавила к образу классические черные лодочки.
Фото: архив пресс-службы
Мария Шумакова выбрала закрытое платье свободного кроя с принтом и ассиметричным низом, к которому обула черные лодочки на низком каблуке.
Фото: архив пресс-службы
Полина Аскери примерила яркий брючный костюм с геометрическим принтом и акцентом на талии. Образ дополнила сумка классического фасона песочного оттенка.
Фото: архив пресс-службы
Фильм, главную роль в котором исполнила Кейт Бекинсейл, расскажет историю девушки по имени Линди, которая работает вышибалой и не умеет контролировать свой гнев. Подавлять вспышки агрессии ей помогает жилет, который бьет ее током за мгновение до очередного срыва.
После убийства единственного возлюбленного Линди становится главной подозреваемой в его смерти, и ей приходится начать собственное расследование.
В российский прокат фильм выходит с 29 июля. Купить билеты можно здесь.
Фото: архив пресс-службы
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