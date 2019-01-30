Снигирь, Аксенова, Макаревич и другие звезды оценили новый триллер «Русский бес»

Также на красной дорожке были замечены Юлия Снигирь (она пришла на премьеру с гражданским мужем Евгением Цыгановым, который по традиции фотографироваться не захотел), Анна Банщикова, Леонид Ярмольник с супругой и другие знаменитости.

Фильм «Русский бес» рассказывает о молодом человеке Святославе Иванове, который влюблен в девушку Асю и решает на ней жениться. По образованию он художник-дизайнер, а отец Аси — управляющий крупного российского банка. Святослав решает начать собственный бизнес — открыть ресторан, чтобы создать для Аси те условия жизни, к которым она привыкла... Картина выходит на экраны уже 31 января.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru