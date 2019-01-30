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Снигирь, Аксенова, Макаревич и другие звезды оценили новый триллер «Русский бес»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Снигирь

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29 января в одном из московских кинотеатров состоялась премьера фильма Григория Константинопольского «Русский бес».

Накануне вечером знаменитости собрались на премьере новой картины «Русский бес» - в духе шедевров Ларса фон Триера. Киноработу первым зрителям представили ее создатели — от самого режиссера до актеров, сыгравших главные роли — Ивана Макаревича, Любови Аксеновой, Александра Стриженова, Ксении Раппопорт и других.

Кстати, Любовь и Иван пришли на светский раут с родными — мамой и отцом соответственно. Молодая актриса даже решилась появиться на красной дорожке практически без макияжа: должно быть, Аксенова спешила на мероприятие с очередных съемок.

Также на красной дорожке были замечены Юлия Снигирь (она пришла на премьеру с гражданским мужем Евгением Цыгановым, который по традиции фотографироваться не захотел), Анна Банщикова, Леонид Ярмольник с супругой и другие знаменитости.

Фильм «Русский бес» рассказывает о молодом человеке Святославе Иванове, который влюблен в девушку Асю и решает на ней жениться. По образованию он художник-дизайнер, а отец Аси — управляющий крупного российского банка. Святослав решает начать собственный бизнес — открыть ресторан, чтобы создать для Аси те условия жизни, к которым она привыкла... Картина выходит на экраны уже 31 января.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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