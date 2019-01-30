Снигирь, Аксенова, Макаревич и другие звезды оценили новый триллер «Русский бес»

Накануне вечером знаменитости собрались на премьере новой картины «Русский бес» - в духе шедевров Ларса фон Триера. Киноработу первым зрителям представили ее создатели — от самого режиссера до актеров, сыгравших главные роли — Ивана Макаревича, Любови Аксеновой, Александра Стриженова, Ксении Раппопорт и других.
Кстати, Любовь и Иван пришли на светский раут с родными — мамой и отцом соответственно. Молодая актриса даже решилась появиться на красной дорожке практически без макияжа: должно быть, Аксенова спешила на мероприятие с очередных съемок.
Также на красной дорожке были замечены Юлия Снигирь (она пришла на премьеру с гражданским мужем Евгением Цыгановым, который по традиции фотографироваться не захотел), Анна Банщикова, Леонид Ярмольник с супругой и другие знаменитости.
Фильм «Русский бес» рассказывает о молодом человеке Святославе Иванове, который влюблен в девушку Асю и решает на ней жениться. По образованию он художник-дизайнер, а отец Аси — управляющий крупного российского банка. Святослав решает начать собственный бизнес — открыть ресторан, чтобы создать для Аси те условия жизни, к которым она привыкла... Картина выходит на экраны уже 31 января.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Мария Мельникова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru