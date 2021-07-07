Диана Крюгер и Софи Марсо померились провокационными нарядами в Каннах

Софи Марсо примерила не менее провокационный образ - звезда появилась на премьере в шикарном белом платье в пол из тонкого материала, с открытыми плечами, черными вставками и без бюстгальтера. Наряд привлекает внимание необычным кроем и вырезами.

Женственный образ актриса дополнила легкой укладкой.