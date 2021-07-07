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Диана Крюгер и Софи Марсо померились провокационными нарядами в Каннах

Чем запомнился второй день Каннского фестиваля
6 июля состоялось торжественное открытие Каннского фестиваля, а сегодня жюри посмотрели первые конкурсные работы.
Диана Крюгер и Софи Марсо померились провокационными нарядами в Каннах

Второй день Каннского фестиваля запомнится гостям эффектными и откровенными нарядами селебрити.

Посмотреть премьеру фильма «Все будет хорошо» и другие конкурсные работы пришли Диана Крюгер, Софи Марсо, Леони Ханна, Изабель Юппер, Ева Герцигова и другие звезды.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лорена Рэй

Фото: Alberto Terenghi/Cannes 2021

Диана Крюгер выбрала смелое черное платье в пол с акцентом на декольте. Наряд с пышным подолом с золотыми полосками привлекает внимание сверкающим лифом из прозрачного материала.

Диана Крюгер

Диана Крюгер

Фото: Stefanie Rex/dpa

Софи Марсо примерила не менее провокационный образ - звезда появилась на премьере в шикарном белом платье в пол из тонкого материала, с открытыми плечами, черными вставками и без бюстгальтера. Наряд привлекает внимание необычным кроем и вырезами.

Женственный образ актриса дополнила легкой укладкой.

Софи Марсо и создатели фильма «Все будет хорошо»

Софи Марсо и создатели фильма «Все будет хорошо»

Фото: Stefanie Rex/dpa

Красавица Кэндис Свейнпол появилась в элегантном белоснежном платье в пол от бренда Etro, которое делает акцент на изящной талии модели

Кэндис Свейнпол

Кэндис Свейнпол

Фото: Alberto Terenghi/Cannes 2021

Изабель Юппер для красной дорожки выбрала закрытое черное платье в пол с эффектным разрезом от парижского дома моды Balenciaga.

Изабель Юппер

Изабель Юппер

Фото: Stefanie Rex/dpa

Ева Герцигова примерила черные блестящие брюки в паре с белым топом и дополнив черными босоножками на тонких ремешках.

А Леони Ханна выбрала для красной дорожки эффектное пышное платье мятного оттенка, украшенное перьями.

Фото: Global Look Press

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