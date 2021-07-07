Диана Крюгер и Софи Марсо померились провокационными нарядами в Каннах

Диана Крюгер и Софи Марсо померились провокационными нарядами в КаннахЧем запомнился второй день Каннского фестиваля
Второй день Каннского фестиваля запомнится гостям эффектными и откровенными нарядами селебрити.
Посмотреть премьеру фильма «Все будет хорошо» и другие конкурсные работы пришли Диана Крюгер, Софи Марсо, Леони Ханна, Изабель Юппер, Ева Герцигова и другие звезды.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Alberto Terenghi/Cannes 2021
Диана Крюгер выбрала смелое черное платье в пол с акцентом на декольте. Наряд с пышным подолом с золотыми полосками привлекает внимание сверкающим лифом из прозрачного материала.
Фото: Stefanie Rex/dpa
Софи Марсо примерила не менее провокационный образ - звезда появилась на премьере в шикарном белом платье в пол из тонкого материала, с открытыми плечами, черными вставками и без бюстгальтера. Наряд привлекает внимание необычным кроем и вырезами.
Женственный образ актриса дополнила легкой укладкой.
Фото: Stefanie Rex/dpa
Красавица Кэндис Свейнпол появилась в элегантном белоснежном платье в пол от бренда Etro, которое делает акцент на изящной талии модели
Фото: Alberto Terenghi/Cannes 2021
Изабель Юппер для красной дорожки выбрала закрытое черное платье в пол с эффектным разрезом от парижского дома моды Balenciaga.
Фото: Stefanie Rex/dpa
Ева Герцигова примерила черные блестящие брюки в паре с белым топом и дополнив черными босоножками на тонких ремешках.
А Леони Ханна выбрала для красной дорожки эффектное пышное платье мятного оттенка, украшенное перьями.
Фото: Global Look Press
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