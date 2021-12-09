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Смехова — в цвете перца чили, Гребенкина — в total black на премьере «Портрета незнакомца»

8 декабря в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма Сергея Осипьяна «Портрет незнакомца». Картину представила съемочная группа фильма Ксения Кутепова, Кирилл Пирогов, Галина Тюнина, Евгений Цыганов, Дмитрий Рудков, Никита Тюнин, Мадлен Джабраилова, Иван Поповски, Тагир Рахимов, Вера Строкова, Мария Андреева и другие.
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Алика Смехова

Фото: Максим Кашин/ Пресс-служба

Первыми «Портрет незнакомца» посмотрели Павел Лунгин, Евгений Сангаджиев, Алексей Серебряков, Анастасия Гребенкина, Лянка Грыу, Анна Калашникова, Павел Осадчий, Богдан Дарминов, Александр Московский, Алика Смехова, Милена Дейнега, Мариам Халилова, Ирина Йовович, Таша Белая и другие известные гости.

Алика Смехова прибыла на премьеру в костюме casual цвета перца чили. В тон наряда актриса подобрала и аксессуары.

Фигуристка Анастасия Гребенкина на красной дорожке игриво позировала в образе total black. Для выхода в свет она выбрала шелковый топ, жакет, мини-юбку и колготки в крупную сетку.

Максим Кашин/ Пресс-служба

Максим Кашин/ Пресс-служба

Лянка Грыу для культурного вечера в кино предпочла лаконичный костюм ярко-зеленого цвета: юбку с разрезом до бедра и жакет.

Максим Кашин/ Пресс-служба

Максим Кашин/ Пресс-служба

Фильм «Портрет незнакомца» рассказывает о незадачливом актере, который в 1976 году знакомится с харизматичным писателем, классиком при жизни, превращающим жизнь артиста в трагикомический фарс с сотрудниками КГБ, агентами ЦРУ и шикующей богемой.

В прокат фильм выйдет 1 января.

Фото и видео: SonyPicturesRU, Максим Кашин/ пресс-служба

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