Смехова — в цвете перца чили, Гребенкина — в total black на премьере «Портрета незнакомца»

Фильм «Портрет незнакомца» рассказывает о незадачливом актере, который в 1976 году знакомится с харизматичным писателем, классиком при жизни, превращающим жизнь артиста в трагикомический фарс с сотрудниками КГБ, агентами ЦРУ и шикующей богемой.

В прокат фильм выйдет 1 января.