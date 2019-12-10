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Смехова с сыном, элегантная Повереннова: звезды на премьере «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2»

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Знаменитости первыми посмотрели новую часть комедийного фильма.

В минувший понедельник в Москве состоялась закрытая премьера фильма «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2», главные роли в котором исполнили Сергей Бурунов, София Каштанова, Роман Попов, Рина Гришина, Ростислав Гулбис, Сергей Штатнов, Александра Бортич, Кирилл Мелехов.

На мероприятии была замечена Алика Смехова, она пришла на премьеру с взрослым красавцем-сыном.

Фото: Екатерина Ширинкина

Дарья Повереннова появилась в элегантном костюме

Фото: Екатерина Ширинкина

Синопсис фильма: Планы сотрудников отдела полиции Барвихи отметить Новый год в компании друзей и близких в загородном доме оказываются под угрозой, когда накануне праздника преступники решают ограбить ювелирный магазин. Чтобы раскрыть преступление и найти драгоценности, у них есть совсем немного времени.

Команда фильма

Фото: Екатерина Ширинкина

Первая часть фильма вышла в прошлом году и стала самой кассовой российской комедией в 2018 году.

В российских кинотеатрах фильм можно будет увидеть с 12 декабря.

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

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