Смехова с сыном, элегантная Повереннова: звезды на премьере «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2»

Синопсис фильма: Планы сотрудников отдела полиции Барвихи отметить Новый год в компании друзей и близких в загородном доме оказываются под угрозой, когда накануне праздника преступники решают ограбить ювелирный магазин. Чтобы раскрыть преступление и найти драгоценности, у них есть совсем немного времени.