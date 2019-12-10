Смехова с сыном, элегантная Повереннова: звезды на премьере «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2»
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В минувший понедельник в Москве состоялась закрытая премьера фильма «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2», главные роли в котором исполнили Сергей Бурунов, София Каштанова, Роман Попов, Рина Гришина, Ростислав Гулбис, Сергей Штатнов, Александра Бортич, Кирилл Мелехов.
На мероприятии была замечена Алика Смехова, она пришла на премьеру с взрослым красавцем-сыном.
Фото: Екатерина Ширинкина
Дарья Повереннова появилась в элегантном костюме
Фото: Екатерина Ширинкина
Синопсис фильма: Планы сотрудников отдела полиции Барвихи отметить Новый год в компании друзей и близких в загородном доме оказываются под угрозой, когда накануне праздника преступники решают ограбить ювелирный магазин. Чтобы раскрыть преступление и найти драгоценности, у них есть совсем немного времени.
Фото: Екатерина Ширинкина
Первая часть фильма вышла в прошлом году и стала самой кассовой российской комедией в 2018 году.
В российских кинотеатрах фильм можно будет увидеть с 12 декабря.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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