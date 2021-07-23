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Смехова на премьере «Плохого доктора» появилась в элегантном костюме, а Дайнеко — в корсете

Вечером 22 июля в московском театре Crave состоялась премьера телесериала «Плохой доктор», организованная группой компаний Viasat. Триллер с Джошуа Джексоном, Алеком Болдуином и Кристианом Слэйтером в главных ролях оценили звезды отечественного кино и шоу-бизнеса.
Смехова на премьере «Плохого доктора» появилась в элегантном костюме, а Дайнеко — в корсете

Первыми фильм посмотрели Анастасия Самбурская, Виктория Лопырева и Игорь Булатов, Олеся Судзиловская, Алика Смехова, Ирина Рахманова, Ирина Апексимова, DJ Грув, Елена Борщева и Валерий Юшкевич, Люся Чеботина, мария Гончарук и многие другие знаменитости.

Алика Смехова прибыла на премьеру в элегантном белом костюме. А виктория Дайнеко для выхода в свет выбрала наряд с корсетом в стиле «кантри».

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Дайнеко

Фото: Пресс-служба

Виктория Лопырева посетила премьеру «Плохого доктора» в компании мужа Игоря Булатова. Для вечера модель выбрала удобный спортивный образ с кроп-топом.

Виктория Лопырева

Виктория Лопырева

Фото: Пресс-служба

Настасья Самбурская появилась на публике в свободном строгом черном костюме и вьетнамках на высокой платформе.

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская

Фото: Пресс-служба

Мария Гончарук подобрала наряд так, чтобы подчеркнуть длинные стройные ноги.

Мария Гончарук

Мария Гончарук

Фото: Пресс-служба

Главные роли в сериале исполнили Джошуа Джексон, Кристиан Слейтер и Алек Болдуин.

«Плохой доктор» основан на реальной истории хирурга-социопата Кристофера Данча из Техаса. Свое прозвище – Доктор Смерть – он получил за то, что намеренно калечил пациентов, некоторые из которых умерли. В сериале двое медиков и помощник прокурора пытаются докопаться до правды об убийце.

Фото и видео: пресс-служба, youtube-канал MovieGasm.com

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