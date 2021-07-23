Смехова на премьере «Плохого доктора» появилась в элегантном костюме, а Дайнеко — в корсете
Первыми фильм посмотрели Анастасия Самбурская, Виктория Лопырева и Игорь Булатов, Олеся Судзиловская, Алика Смехова, Ирина Рахманова, Ирина Апексимова, DJ Грув, Елена Борщева и Валерий Юшкевич, Люся Чеботина, мария Гончарук и многие другие знаменитости.
Алика Смехова прибыла на премьеру в элегантном белом костюме. А виктория Дайнеко для выхода в свет выбрала наряд с корсетом в стиле «кантри».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Виктория Лопырева посетила премьеру «Плохого доктора» в компании мужа Игоря Булатова. Для вечера модель выбрала удобный спортивный образ с кроп-топом.
Фото: Пресс-служба
Настасья Самбурская появилась на публике в свободном строгом черном костюме и вьетнамках на высокой платформе.
Фото: Пресс-служба
Мария Гончарук подобрала наряд так, чтобы подчеркнуть длинные стройные ноги.
Фото: Пресс-служба
Главные роли в сериале исполнили Джошуа Джексон, Кристиан Слейтер и Алек Болдуин.
«Плохой доктор» основан на реальной истории хирурга-социопата Кристофера Данча из Техаса. Свое прозвище – Доктор Смерть – он получил за то, что намеренно калечил пациентов, некоторые из которых умерли. В сериале двое медиков и помощник прокурора пытаются докопаться до правды об убийце.
Фото и видео: пресс-служба, youtube-канал MovieGasm.com
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