Смехова на премьере «Плохого доктора» появилась в элегантном костюме, а Дайнеко — в корсете

Первыми фильм посмотрели Анастасия Самбурская, Виктория Лопырева и Игорь Булатов, Олеся Судзиловская, Алика Смехова, Ирина Рахманова, Ирина Апексимова, DJ Грув, Елена Борщева и Валерий Юшкевич, Люся Чеботина, мария Гончарук и многие другие знаменитости.

Алика Смехова прибыла на премьеру в элегантном белом костюме. А виктория Дайнеко для выхода в свет выбрала наряд с корсетом в стиле «кантри».