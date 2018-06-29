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Смехова и Кабо с детьми, Толкалина, Арзамасова и другие звезды открыли фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алика Смехова и Ольга Кабо с сыновьями

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28 июня в столичном парке «Музеон» состоялся торжественный прием по случаю открытия 8-го Московского международного фестиваля садов и цветов.

Москва расцвела: в парке «Музеон» открылся международный фестиваль ландшафтного дизайна. Полюбоваться на цветочные композиции и мини-сады прибыло множество знаменитостей: Лариса Вербицкая, Светлана Светличная, Любовь Толкалина, Лиза Арзамасова и другие.

Давние подруги Ольга Кабо и Алика Смехова привели с собой подросших сыновей — 5-летнего Витю и 10-летнего Макара соответственно. Мальчики с удовольствием позировали фотографам вместе с мамами.

Одним из почетных гостей вечера стал заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников. Он открыл фестиваль Moscow Flower Show и пожелал удачи всем участникам творческого конкурса.

Фото: пресс-служба

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