Смехова и Кабо с детьми, Толкалина, Арзамасова и другие звезды открыли фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show

Москва расцвела: в парке «Музеон» открылся международный фестиваль ландшафтного дизайна. Полюбоваться на цветочные композиции и мини-сады прибыло множество знаменитостей: Лариса Вербицкая, Светлана Светличная, Любовь Толкалина, Лиза Арзамасова и другие.

Давние подруги Ольга Кабо и Алика Смехова привели с собой подросших сыновей — 5-летнего Витю и 10-летнего Макара соответственно. Мальчики с удовольствием позировали фотографам вместе с мамами.