Слава, Жасмин, Анжелика Агурбаш и другие звезды отметили юбилей известного продюсера на громкой вечеринке

Известный продюсер и телеведущий Артем Сорокин ради празднования своего 40-го юбилея решил отойти от традиционных пышных торжеств и отметил свое сорокалетие в тесном кругу близких и звездных друзей.
Первыми Сорокина поздравили певицы Слава и Инна Маликова. Девушки подчеркнули, что с юбиляром их связывает не только успешное творческое сотрудничество, но и многолетняя крепкая дружба. «Когда в нашей семье родился долгожданный второй ребенок, лучшего крестного для своей дочери я даже представить не могла!» — добавила Слава.
В числе гостей, которые приехали поздравить именинника в московский караоке-бар «Шансон», оказалось немало знаменитостей: Эмин Агаларов с супругой Аленой Гавриловой, Анжелика Агурбаш, Юлия Беретта, Жасмин, Саша Project, Нелли Ермолаева, Дарья Антонюк и многие другие.
Фото: пресс-служба
Видео: Instagram