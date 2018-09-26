Слава, Жасмин, Анжелика Агурбаш и другие звезды отметили юбилей известного продюсера на громкой вечеринке

Известный продюсер и телеведущий Артем Сорокин ради празднования своего 40-го юбилея решил отойти от традиционных пышных торжеств и отметил свое сорокалетие в тесном кругу близких и звездных друзей.

Первыми Сорокина поздравили певицы Слава и Инна Маликова. Девушки подчеркнули, что с юбиляром их связывает не только успешное творческое сотрудничество, но и многолетняя крепкая дружба. «Когда в нашей семье родился долгожданный второй ребенок, лучшего крестного для своей дочери я даже представить не могла!» — добавила Слава.