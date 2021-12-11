Слава в асимметричном платье, постройневшая МакSим и другие звезды на премии «Золотой граммофон»

Такой же аксессуар выбрала и Полина Гагарина, которая появилась в черном-белом платье с рукавами-фонариками. Певица произвела фурор на ковровой дорожке, а ее образ стал одним из самых обсуждаемых.

Не менее красивыми и нарядными были мужчины. Николай Басков, как всегда, выбрал пиджак со стразами.

Сергей Лазарев облачился в total black, надев кожаные рубашки и штаны и лакированные ботинки.

В классическом черном костюме появился любимец публики Валерий Меладзе. Артист признался, что 2021 год был для него особенным и счастливым, ведь в этом году у него и его супруги, певица Альбы Джанабаевой, родилась дочь. Кстати, на музыкальную премию Валерий приехал не один, а с братом Константином. Правда, Меладзе-старший на пресс-вол не выходил.