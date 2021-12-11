Слава в асимметричном платье, постройневшая МакSим и другие звезды на премии «Золотой граммофон»Стали известны лауреаты национальной музыкальной премии.
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Фото: Макс Светский/Passion.ru
Знаменитости были рады не только стать обладателями престижной премии, но и позировать на пресс-воле перед камерами и общаться с журналистами. Ведущая «Русского радио» Юлия Барановская для мероприятия выбрала длинное платье нежно-желтого цвета с пышной юбкой. Звезду сопровождал старший сын Артем, которому недавно исполнилось 16 лет. Многие отметили, что парень очень похож на своего знаменитого отца, футболиста Андрея Аршавина. Хотя сам Артем, по всей видимости, собирается идти по стопам матери – молодой человек признавался, что мечтает стать актером или телеведущим.
Некоторые звездные представительницы прекрасного пола для церемонии выбрали дерзкие и яркие образы. Так, Анна Седокова надела красное платье с интересным воротом. Наряд певицы с одной стороны длинный, а с другой – укороченный, что придавало ему особую пикантность. Образ исполнительницы дополнили вечерний макияж с акцентом на губах и легкие локоны.
Как всегда, дивой в этот вечер была Ани Лорак: она выбрала серебряное платье, усыпанное стразами с вау-разрезом, поверх которого накинула меховую накидку. Примечательно то, что артистка предстала в новом имидже: она сделала удлиненное каре и челку, а также перекрасилась в каштановый цвет. Надо отметить, что Ани Лорак идет любой образ.
На красной ковровой дорожке блистала и Анна Семенович, которая весь вечер была в компании близкой подруги, фигуристки Анастасии Гребенкиной. В беседе с журналистами певица призналась, что недавно записала несколько дуэтов, которые все услышат уже в следующем году. Анна также рассказала, что уже украсила свою квартиру к Новому году, причем оформлением праздничного интерьера она занималась сама.
Одной из самых долгожданных на церемонии стала певица МакSим, для которой этот год был особенно трудным, ведь она около двух месяцев провела в больнице. К счастью, исполнительница выздоровела и сегодня даже порадовала журналистов, которые с нетерпением ее ожидали и боялись упустить из виду. Марина вышла на красную ковровую дорожку с золотой статуэткой и согласилась сделать несколько фото.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
Редко перед камерами появляется и Ирина Дубцова, но в этот раз она сделала исключение и вышла на пресс-вол в сопровождении Артема Качера, с которым получила граммофон за дуэтную композицию «Под дождем». Постройневшая Ирина облачилась в total black, надела меховую накидку и шлюпу с широкими полями.
Такой же аксессуар выбрала и Полина Гагарина, которая появилась в черном-белом платье с рукавами-фонариками. Певица произвела фурор на ковровой дорожке, а ее образ стал одним из самых обсуждаемых.
Не менее красивыми и нарядными были мужчины. Николай Басков, как всегда, выбрал пиджак со стразами.
Сергей Лазарев облачился в total black, надев кожаные рубашки и штаны и лакированные ботинки.
В классическом черном костюме появился любимец публики Валерий Меладзе. Артист признался, что 2021 год был для него особенным и счастливым, ведь в этом году у него и его супруги, певица Альбы Джанабаевой, родилась дочь. Кстати, на музыкальную премию Валерий приехал не один, а с братом Константином. Правда, Меладзе-старший на пресс-вол не выходил.
Самой обсуждаемой парой «Золотого граммофона» стали Дима Билан и модель Екатерина Давыдова. Им не раз приписывали роман с тех пор, как девушка снялась в страстном клипе артиста на песню «Она не моя». В этот вечер Дима и Екатерина любезничали, а в конце исполнитель по просьбе фотографов приподнял свою спутницу на руки.
Среди лауреатов премии также были Кристина Орбакайте, Денис Клявер, Юрий Антонов, Слава, Артем Качер, Александр Панайотов, Григорий Лепс, Ханна, Emin, Artik и многие другие.
Фото и видео: Passion.ru, Макс Светский/ Passion.ru