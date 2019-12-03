Скромная Жасмин, дерзкая Дайнеко, элегантная Согдиана, неотразимый Киркоров и другие звезды посетили препати премии «ЖАРА Music Awards — 2019»

В минувший понедельник, 11 марта, в столичном ресторане Lesnoy по приглашению Эмина Агаларова, Сергея Кожевникова и Григорий Лепса собрались звезды шоу-бизнеса и другие яркие личности. В зале были замечены: Юлия Барановская, Яна Кошкина, Виктория Дайнеко, Согдиана, Филипп Киркоров, Джиган, Жасмин. Artik&Asti, Миша Марвин и многие другие.

Дресс-код мероприятия был обозначен тремя цветами — красный, золотой, черный.