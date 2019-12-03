Скромная Жасмин, дерзкая Дайнеко, элегантная Согдиана, неотразимый Киркоров и другие звезды посетили препати премии «ЖАРА Music Awards — 2019»

В минувший понедельник, 11 марта, в столичном ресторане Lesnoy по приглашению Эмина Агаларова, Сергея Кожевникова и Григорий Лепса собрались звезды шоу-бизнеса и другие яркие личности. В зале были замечены: Юлия Барановская, Яна Кошкина, Виктория Дайнеко, Согдиана, Филипп Киркоров, Джиган, Жасмин. Artik&Asti, Миша Марвин и многие другие.
Дресс-код мероприятия был обозначен тремя цветами — красный, золотой, черный.
Фото: Екатерина Ширинкина
Фото: Екатерина Ширинкина
Присутствующие проголосовали за номинантов второй музыкальной премии и насладились выступлениями коллег. На сцену вышли Согдиана, Эмин Агаларов, Григорий Лепс, Виктория Дайнеко, MBAND и Natan, Cygo и группа «Фабрика».
Фото: Екатерина Ширинкина
Фото: Екатерина Ширинкина
Церемония вручения премии «ЖАРА Music Awards» пройдет 5 апреля в Crocus City Hall. Определять победителей будут как сами зрители, так и опытное жюри, в которое вошли артисты, продюсеры и деятели шоу-бизнеса.
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Текст: Роза Ветрова
Фото: Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru