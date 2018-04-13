Скромная Паулина Андреева и элегантный Федор Бондарчук посетили премьеру фильма

Вчера в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера экшн-драмы «Тренер». Данилу Козловского, для которого это фильм стал первой режиссерской работой, пришли поздравить Филипп Киркоров, Светлана Ходченкова, Татьяна Михалкова, Наталья Бардо и Марюс Вайсберг, Аглая Тарасова, Александра Бортич, Светлана Устинова и Илья Стюарт, Игорь Гаранин, Алена Долецкая, Михаил Куснирович, Александр и Валерия Роднянские, Иван Колесников, Кузьма Сапрыкин, Мария Лемешева, Арина Шарапова, Ирина Лачина, Вик Уайлд и Алена Заварзина, Николай Лебедев, Анастасия Меськова, Виктория Лопырева, Юлия Барановская, Павел Деревянко, Ренат Давлетьяров и Евгения Малахова, Надежда Михалкова, Илья Бачурин, Джаник Файзиев, Роман Прыгунов и др.

Особое внимание привлекали к себе Паулина Андреева и Федор Бондарчук. Яркая пара выбрала для мероприятия классические костюмы в спокойной цветовой гамме.