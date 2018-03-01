Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Скромная Эвелина Бледанс и яркая Аглая Тарасова: звезды посетили премьеру «За гранью реальности»

1 / 13
Эвелина Бледанс
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Звезды собрались в московском киноцентре «Октябрь».

В Москве прошла премьера авантюрно-фантастической картины «За гранью реальности» режиссера Александра Богуславского. С фильмом, главных героев в котором сыграли Милош Бикович, Антонио Бандерас, Люба Аксенова и другие яркие личности, первыми познакомились российские звезды. На мероприятии были замечены Эвелина Бледанс, Аглая Тарасова, Юрий Колокольников, Юлия Беретта, Андрей Карпов, Катя Кабак, Денис Шведов, Марат Башаров, Николай Табашников, Денис Косяков, Снежанна Самохина, Андрей Глазунов многие другие.

Фантастическую картину, помимо режиссера и перечисленных выше актеров, зрителям представили продюсеры Виктор Денисюк, Евгений Мелентьев, актеры Юрий Чурсин, Аристарх Венес, Петар Зекавица, Никита Дювбанов и другие.

Это — история о талантливом аферисте по имени Майкл, который собирает команду со сверхъестественными способностями для самого грандиозного ограбления казино. Однако за каждым шагом героев пристально следит загадочный бизнесмен Гордон – и, кажется, именно от него зависит, сумеет ли команда осуществить свой замысел. В ходе аферы всё идет не по плану, и герои оказываются в смертельной опасности. Чтобы спасти их, Майклу придется действовать за гранью реальности – в загадочном мире подсознания, откуда проистекают способности его друзей.

Фильм уже вышел на экраны кинотеатров.

Фото: архивы пресс-служб

Популярное
Group
Гороскоп