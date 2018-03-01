Скромная Эвелина Бледанс и яркая Аглая Тарасова: звезды посетили премьеру «За гранью реальности»
В Москве прошла премьера авантюрно-фантастической картины «За гранью реальности» режиссера Александра Богуславского. С фильмом, главных героев в котором сыграли Милош Бикович, Антонио Бандерас, Люба Аксенова и другие яркие личности, первыми познакомились российские звезды. На мероприятии были замечены Эвелина Бледанс, Аглая Тарасова, Юрий Колокольников, Юлия Беретта, Андрей Карпов, Катя Кабак, Денис Шведов, Марат Башаров, Николай Табашников, Денис Косяков, Снежанна Самохина, Андрей Глазунов многие другие.
Фантастическую картину, помимо режиссера и перечисленных выше актеров, зрителям представили продюсеры Виктор Денисюк, Евгений Мелентьев, актеры Юрий Чурсин, Аристарх Венес, Петар Зекавица, Никита Дювбанов и другие.
Это — история о талантливом аферисте по имени Майкл, который собирает команду со сверхъестественными способностями для самого грандиозного ограбления казино. Однако за каждым шагом героев пристально следит загадочный бизнесмен Гордон – и, кажется, именно от него зависит, сумеет ли команда осуществить свой замысел. В ходе аферы всё идет не по плану, и герои оказываются в смертельной опасности. Чтобы спасти их, Майклу придется действовать за гранью реальности – в загадочном мире подсознания, откуда проистекают способности его друзей.
Фильм уже вышел на экраны кинотеатров.
Фото: архивы пресс-служб