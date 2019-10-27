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Сияющая Зара, вечно молодая Ирина Салтыкова и другие звезды на дне рождения телеканала МУЗ-ТВ

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Зара

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

В субботу, 26 октября, на главной сцене страны в Кремлевском Дворце состоялся праздник в честь 23-летия популярного музыкального телеканала.

26 октября в Государственном Кремлевском Дворце прошел праздничный концерт в честь 23-летия музыкального телеканала МУЗ-ТВ. Поздравить именинника в прямом эфире пришли многие отечественные исполнители, среди которых были замечены Зара, Жасмин, Ирина Салтыкова с дочкой Алисой, Анна Седокова, группы «Фабрика», MBAND, «Дискотека Авария» и многие другие. Ольга Бузова, по традиции, выбрала смелый наряд — полосатое боди и лаковые ботфорты.

Ольга Бузова

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Свою вариацию на тему черно-белого наряда предложила Бьянка, дополнив объемное боди ботинками на массивной подошве.

Бьянка

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Больше фото звезд смотрите в нашей галерее.

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Видео: YouTube

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