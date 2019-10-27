Сияющая Зара, вечно молодая Ирина Салтыкова и другие звезды на дне рождения телеканала МУЗ-ТВ

26 октября в Государственном Кремлевском Дворце прошел праздничный концерт в честь 23-летия музыкального телеканала МУЗ-ТВ. Поздравить именинника в прямом эфире пришли многие отечественные исполнители, среди которых были замечены Зара, Жасмин, Ирина Салтыкова с дочкой Алисой, Анна Седокова, группы «Фабрика», MBAND, «Дискотека Авария» и многие другие. Ольга Бузова, по традиции, выбрала смелый наряд — полосатое боди и лаковые ботфорты.