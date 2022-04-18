Сияющая Успенская, элегантная Слава и другие звезды на премии «Шансон года — 2022»
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Фото: архив пресс-службы
16 апреля в Государственном Кремлевском Дворце состоялась XXI музыкальная премия «Шансон года», на которой традиционно подвели итоги за год по результатам народного голосования в хит-параде радиостанции и выделили самых выдающихся артистов. Лауреатами премии в этот раз стали Михаил Шуфутинский, Любовь Успенская, Николай Басков, Григорий Лепс, Денис Майданов, Александр Маршал, Сосо Павлиашвили, Зара, Слава и другие исполнители.
Ведущими музыкального мероприятия стали Александр Маршал и Аглая Шиловская, а компанию им составила диджей «Радио Шансон» Ксенией Стриж.
Фото: архив пресс-службы
Николай Басков вместе с Любовью Успенской исполнили композицию «Большая любовь». «Музыка шансона для меня – это музыка русской души. Это песни о чувствах и переживаниях», – рассказал знаменитый блондин России. «Это песни о радости и о любви», – добавила исполнительница Любовь Успенская.
Фото: архив пресс-службы
С очень нежным и трогательным номером выступила Зара, исполнив песню «Безумная» о безусловной, большой и страстной любви. Яркая и лучезарная Слава стала лауреатом «Шансон года 2022» с песней «Голодная любовь». Григорий Лепс в роли почетного гостя торжественной церемонии представил свою новую композицию «Она меня балует».
Фото: архив пресс-службы