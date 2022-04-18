Сияющая Успенская, элегантная Слава и другие звезды на премии «Шансон года — 2022»

16 апреля в Государственном Кремлевском Дворце состоялась XXI музыкальная премия «Шансон года», на которой традиционно подвели итоги за год по результатам народного голосования в хит-параде радиостанции и выделили самых выдающихся артистов. Лауреатами премии в этот раз стали Михаил Шуфутинский, Любовь Успенская, Николай Басков, Григорий Лепс, Денис Майданов, Александр Маршал, Сосо Павлиашвили, Зара, Слава и другие исполнители.

Ведущими музыкального мероприятия стали Александр Маршал и Аглая Шиловская, а компанию им составила диджей «Радио Шансон» Ксенией Стриж.