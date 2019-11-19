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Сияющая Безрукова, спортивная Свиридова, элегантная Смехова и другие звезды на премьере фильма «Большая поэзия»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Безрукова

Фото: Пресс-служба

Показ фильма состоялся 18 ноября.

В столичном кинотеатре «Октябрь» режиссер Александр Лунгин встречал звездных гостей, которые прибыли на премьеру его фильма «Большая поэзия». В этот вечер на красной дорожке позировали Алика Смехова, Алена Свиридова, Ирина Безрукова, Ксения Кутепова, Дмитрий Хрусталев с супругой Марией Гончарук, ольга Сутулова, Мария Шурочкина и другие известные личности.

Ирина Безрукова позировала фотографам со своей неизменной улыбкой. Свой выбор актриса остановила на ажурном вязаном свитере и плиссированной юбке.

Фото: Пресс-служба

56-летняя Алена Свиридова, известная своей любовью к спорту, для выхода в свет выбрала однотонный спортивный комбинезон, в котором чувствовала себя расковано и комфортно.

Пресс-служба
Пресс-служба

Алика Смехова прибыла на премьеру с сыном. Для выхода в свет актриса выбрала теплую бежевый свитер, поверх которого надела меховой жилет, и черную миди-юбку.

Фото: Пресс-служба

Одной из самых ярких звезд вечера стала олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина, которая появилась перед фотографами в алой рубашке, кожаных юбке и легинсах и спортивной обуви.

Фото: Пресс-служба

40-летний Дмитрий Хрусталев, который тщательно оберегает личную жизнь и который недавно тайком женился, прибыл в «Октябрь» в сопровождении молодой жены Марии Гончарук.

Фото: Пресс-служба

Фильм Александра Лунгина получил два приза на «Кинотавре-2019»: в номинациях «Приз за лучшую режиссуру» и «Приз за лучшую мужскую роль», которую исполнил Александр Кузнецов. В прокат картина выходит 28 ноября.

Фото и видео: пресс-служба

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