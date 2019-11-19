Сияющая Безрукова, спортивная Свиридова, элегантная Смехова и другие звезды на премьере фильма «Большая поэзия»

В столичном кинотеатре «Октябрь» режиссер Александр Лунгин встречал звездных гостей, которые прибыли на премьеру его фильма «Большая поэзия». В этот вечер на красной дорожке позировали Алика Смехова, Алена Свиридова, Ирина Безрукова, Ксения Кутепова, Дмитрий Хрусталев с супругой Марией Гончарук, ольга Сутулова, Мария Шурочкина и другие известные личности.