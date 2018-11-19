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Шпица, Зара, Добровольская и другие звезды с детьми посмотрели яркий мультфильм «Ральф против интернета»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Зара с сыновьями

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18 ноября в одном из московских кинотеатров состоялась премьера нового диснеевского мультфильма «Ральф против интернета».

На днях в Москве прошла премьера нового анимационного приключения Disney «Ральф против интернета». Картину гостям представили генеральный директор компании Disney в России Марина Жигалова-Озкан и актеры дубляжа, подарившие свои голоса анимационным персонажам фильма — среди них такие звезды, как Виктория Дайнеко, Элджей, Любовь Аксенова, Ирина Старшенбаум и другие.

Многие знаменитости, разумеется, пришли посмотреть мультфильм с детьми: певица Зара привела обоих сыновей, а актриса Катерина Шпица позировала фотографам с сыном Германом.

На этот раз забавный исполин Ральф и его подружка Ванилопа фон Кекс выйдут за пределы зала игровых автоматов и отправятся покорять бескрайние просторы Интернета, который может и не выдержать сокрушительного обаяния громилы.  Местный парк аттракционов имени студии Disney заметно разросся, поэтому в режиссерское кресло уселись аж два человека — постановщик первого «Ральфа» Рич Мур и сценарист первой части Фил Джонстон, успевший с тех пор написать «Зверополис» и «Братьев из Гримсби». В программе — феминизм, шутки про интернет-поисковики и корпорации счастья.

Новое веселое и захватывающее приключение Disney выйдет на российские экраны 22 ноября. Купить билеты можно здесь.

Фото: пресс-служба

Видео: Youtube.com / Disney Россия

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