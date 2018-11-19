Шпица, Зара, Добровольская и другие звезды с детьми посмотрели яркий мультфильм «Ральф против интернета»

На днях в Москве прошла премьера нового анимационного приключения Disney «Ральф против интернета». Картину гостям представили генеральный директор компании Disney в России Марина Жигалова-Озкан и актеры дубляжа, подарившие свои голоса анимационным персонажам фильма — среди них такие звезды, как Виктория Дайнеко, Элджей, Любовь Аксенова, Ирина Старшенбаум и другие.

Многие знаменитости, разумеется, пришли посмотреть мультфильм с детьми: певица Зара привела обоих сыновей, а актриса Катерина Шпица позировала фотографам с сыном Германом.