Шпица, Зара, Добровольская и другие звезды с детьми посмотрели яркий мультфильм «Ральф против интернета»

На днях в Москве прошла премьера нового анимационного приключения Disney «Ральф против интернета». Картину гостям представили генеральный директор компании Disney в России Марина Жигалова-Озкан и актеры дубляжа, подарившие свои голоса анимационным персонажам фильма — среди них такие звезды, как Виктория Дайнеко, Элджей, Любовь Аксенова, Ирина Старшенбаум и другие.
Многие знаменитости, разумеется, пришли посмотреть мультфильм с детьми: певица Зара привела обоих сыновей, а актриса Катерина Шпица позировала фотографам с сыном Германом.
На этот раз забавный исполин Ральф и его подружка Ванилопа фон Кекс выйдут за пределы зала игровых автоматов и отправятся покорять бескрайние просторы Интернета, который может и не выдержать сокрушительного обаяния громилы. Местный парк аттракционов имени студии Disney заметно разросся, поэтому в режиссерское кресло уселись аж два человека — постановщик первого «Ральфа» Рич Мур и сценарист первой части Фил Джонстон, успевший с тех пор написать «Зверополис» и «Братьев из Гримсби». В программе — феминизм, шутки про интернет-поисковики и корпорации счастья.
Новое веселое и захватывающее приключение Disney выйдет на российские экраны 22 ноября. Купить билеты можно здесь.
Фото: пресс-служба
Видео: Youtube.com / Disney Россия