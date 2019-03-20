Шпица, Снаткина и другие знаменитости оценили игру Пересильд в короткометражке-клипе «Темная как ночь. Анна Каренина-2019»

В премьерном показе приняли участие многие из актеров фильма, а также режиссер Радда Новикова (сериалы «Интерны», «Два отца и два сына», «Коп»), а также легенда русского рока Борис Гребенщиков. Они и представили работу представителям московского бомонда: на мероприятии были замечены Катерина Шпица, Анна Снаткина, Лукерья Ильяшенко, Светлана Камынина, Тимур Родригез, рэпер Pharaoh и другие звезды.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Дмитрий Карпушев / пресс-служба

Видео: Youtube.com / Темная как ночь