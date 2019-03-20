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Шпица, Снаткина и другие знаменитости оценили игру Пересильд в короткометражке-клипе «Темная как ночь. Анна Каренина-2019»

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Юлия Пересильд

Фото: Дмитрий Карпушев / пресс-служба
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19 марта в московском кинотеатре «Пионер» состоялась премьера самого звездного в истории российской рок-музыки короткометражного фильма-клипа на песню Бориса Гребенщикова «Темная как ночь. Каренина–2019».

Главные роли в ярком фильме-клипе исполнили Юлия Пересильд, Максим Суханов, Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте и Матвей Лыков.

За основу автор сценария, известный современный писатель Александр Цыпкин, взял сюжет классического романа Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина», однако действие разворачивается в современной и мрачной Москве 2019 года. Что стало бы с Анной, Карениным, Вронским, как отразилась бы эта история на их жизни и осуждало бы современное общество главных героев — авторы фильма создали свою версию сюжета, переписав его на новый лад. Жестокую Каренину сыграла Юлия Пересильд, образ ее мужа воплотил Максим Суханов, на роль Вронского был приглашен Матвей Лыков. К звездному составу также присоединились Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Михаил Горевой, Сергей Комаров и Артем Немов.

В премьерном показе приняли участие многие из актеров фильма, а также режиссер Радда Новикова (сериалы «Интерны», «Два отца и два сына», «Коп»), а также легенда русского рока Борис Гребенщиков. Они и представили работу представителям московского бомонда: на мероприятии были замечены Катерина Шпица, Анна Снаткина, Лукерья Ильяшенко, Светлана Камынина, Тимур Родригез, рэпер Pharaoh и другие звезды.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Дмитрий Карпушев / пресс-служба

Видео: Youtube.com / Темная как ночь

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