Шпица, Самбурская и другие звезды на церемонии закрытия фестиваля в Сочи

В этом году все участники, гости и зрители фестиваля смогли проголосовать за представленные в программе проекты: после каждого показа можно было оценить фильмы и сериалы в формате онлайн или в специальном приложении «Нового сезона».

По результатам голосования были определены победители в нескольких номинациях.

Анна Слю вручила награду в номинации «Герой «Нового сезона». Победителем стал Данила Козловский.

Павел Чинарев вручил награду в номинации «Героиня «Нового сезона». Победительницей стала Лиза Ищенко.

Владимир Хотиненко вручил награду в номинации «Самый ожидаемый сериал». Победителем стал сериал Наталии Мещаниновой «Алиса не может ждать».

Продюсер и директор фестиваля Полина Зуева вручила награду в номинации «Лучший фильм». Победителем стал фильм Руслана Братова «Экспресс».

Члены попечительского совета фестиваля «Новый сезон» продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев, генеральный директор more.tv Дмитрий Гранов, генеральный продюсер и сооснователь START Эдуард Илоян, заместитель генерального директора Premier Макар Кожухов, генеральный директор МТС Медиа/KION Игорь Мишин и директор по контенту бизнес-группы «Яндекс Плюс» Ольга Филипук объявили победителя в номинации «Открытие «Нового сезона». Им стал режиссер Иван Соснин за фильм «Далекие близкие» (KION).

В финале церемонии закрытия также был вручен специальный приз недавно ушедшему из жизни актеру Евгению Сытому, который сыграл свою последнюю роль в ленте «Далекие близкие». Режиссер Иван Соснин принял приз, вспомнил свою работу с актером и пообещал передать награду семье Евгения Сытого.