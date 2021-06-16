passion.ru

Шпица с сыном, Монеточка в платье в стиле прованс и другие звезды на премьере «Луки»

15 июня в Москве состоялась премьера мультфильма «Лука» от компании Pixar. Над картиной работали создатели популярных мультиков «Тайна Коко», «Головоломка», «История игрушек».

Первыми «Луку» посмотрели российские знаменитости, прибывшие в кинотеатр семьями. Перед показом фотографам позировали юные артисты, озвучившие главных героев, — Федор Парамонов и Андрей Арчаков, а также Монеточка. На зеленой дорожки появились: Катерина Шпица с сыном, Юлия Беретта с супругом, Ольга Бурковская с детьми, Александр Бердников с дочками и сыновьями, Михаил Козырев с семьей и другие известные личности.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 19

Монеточка

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

В широкий прокат мультфильм выходит 17 июня.

Певица Монеточка (Елизавета Гардымова), озвучившая роль девочки Джулии, для премьерного вечера выбрала легкое короткое платье с вышивкой.

Катерина Шпица, приехавшая посмотреть «Луку» с сыном Германом, появилась в удобной простой одежде: обтягивающих светлых джинсах и укороченном топе оттенка кофе с молоком.

Экс-солистка группы «Стрелки» Юлия Беретта взяла с собой в кинотеатр мужа. Фотографам певица и актриса позировала в элегантном спортивном образе: в широких брюках, кроссовках на высокой подошве, черном топе и жакете оверсайз.

Юлия Беретта с мужем

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Дизайнер Ольга Якубович для выхода в свет выбрала облегающее черное платье с кружевами, черную широкополую шляпу. Из обуви она предпочла «невидимые» туфли на тонком каблуке.

Ольга Якубович

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Мультфильм «Лука» рассказывает о приключениях на суше двух морских «монстров», которые на воздухе превращаются в любознательных мальчишек. Атмосферный мультфильм с итальянским колоритом понравится и детям, и взрослым.

Фото и видео: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, youtube-канал «В Рейтинге»

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram