Шпица с сыном, Монеточка в платье в стиле прованс и другие звезды на премьере «Луки»

Первыми «Луку» посмотрели российские знаменитости, прибывшие в кинотеатр семьями. Перед показом фотографам позировали юные артисты, озвучившие главных героев, — Федор Парамонов и Андрей Арчаков, а также Монеточка. На зеленой дорожки появились: Катерина Шпица с сыном, Юлия Беретта с супругом, Ольга Бурковская с детьми, Александр Бердников с дочками и сыновьями, Михаил Козырев с семьей и другие известные личности.