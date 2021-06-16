Шпица с сыном, Монеточка в платье в стиле прованс и другие звезды на премьере «Луки»
Первыми «Луку» посмотрели российские знаменитости, прибывшие в кинотеатр семьями. Перед показом фотографам позировали юные артисты, озвучившие главных героев, — Федор Парамонов и Андрей Арчаков, а также Монеточка. На зеленой дорожки появились: Катерина Шпица с сыном, Юлия Беретта с супругом, Ольга Бурковская с детьми, Александр Бердников с дочками и сыновьями, Михаил Козырев с семьей и другие известные личности.
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Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
В широкий прокат мультфильм выходит 17 июня.
Певица Монеточка (Елизавета Гардымова), озвучившая роль девочки Джулии, для премьерного вечера выбрала легкое короткое платье с вышивкой.
Катерина Шпица, приехавшая посмотреть «Луку» с сыном Германом, появилась в удобной простой одежде: обтягивающих светлых джинсах и укороченном топе оттенка кофе с молоком.
Экс-солистка группы «Стрелки» Юлия Беретта взяла с собой в кинотеатр мужа. Фотографам певица и актриса позировала в элегантном спортивном образе: в широких брюках, кроссовках на высокой подошве, черном топе и жакете оверсайз.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Дизайнер Ольга Якубович для выхода в свет выбрала облегающее черное платье с кружевами, черную широкополую шляпу. Из обуви она предпочла «невидимые» туфли на тонком каблуке.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Мультфильм «Лука» рассказывает о приключениях на суше двух морских «монстров», которые на воздухе превращаются в любознательных мальчишек. Атмосферный мультфильм с итальянским колоритом понравится и детям, и взрослым.
Фото и видео: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, youtube-канал «В Рейтинге»
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