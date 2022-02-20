Шпица и Медведева померились эффектными блейзерами на престижной премии

Одной из первых на церемонии вручения появилась звезда фильма «Метро» Екатерина Шпица. Для выхода в свет актриса выбрала костюм песочного оттенка с такой короткой юбкой, что создавалось ощущение, словно ее и вовсе не было. Дополнила свой образ знаменитость элегантной белоснежной рубашкой, сапогами светлого оттенка и лаконичной сумочкой в тон.