passion.ru
2 мин.

Шпица и Медведева померились эффектными блейзерами на престижной премии

19 февраля звезды собрались в Цифровом Деловом Пространстве в центре Москвы, где состоялась IV церемония вручения призов в области веб-индустрии.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 16

Екатерина Шпица

Фото: Макс Светский/Passion.ru

На престижном мероприятии собрались члены Ассоциации, кинематографисты, представители онлайн-площадок, рекламных агентств, создатели диджитал-контента, а также ведущие актеры и знаменитости. Ведущими IV церемонии вручения национальной премии в области веб-индустрии, организованной в партнерстве с VK, выступили Иван Ургант и Ксения Собчак.

Екатерина Шпица

Екатерина Шпица

Фото: Макс Светский/Passion.ru

Одной из первых на церемонии вручения появилась звезда фильма «Метро» Екатерина Шпица. Для выхода в свет актриса выбрала костюм песочного оттенка с такой короткой юбкой, что создавалось ощущение, словно ее и вовсе не было. Дополнила свой образ знаменитость элегантной белоснежной рубашкой, сапогами светлого оттенка и лаконичной сумочкой в тон.

Евгения Медведева

Евгения Медведева

Фото: Макс Светский/Passion.ru

Достойную конкуренцию актрисе составила знаменитая фигуристка Евгения Медведева. Для церемонии спортсменка выбрала платье-жакет нежно-розового оттенка. Дополнила свой эффектный образ 22-летняя фигуристка не менее впечатляющими капроновыми колготками с рисунком и стильными лоферами на массивной подошве.

Даня Милохин и Евгения Медведева

Даня Милохин и Евгения Медведева

Фото: Макс Светский/Passion.ru

К слову, позже к спортсменке присоединился популярный блогер Даня Милохин, вместе с которым она выступала в шоу «Ледниковый период». Блогера отметили в номинации «Удачный год. Персона» и вручили заветную статуэтку. Молодые люди тепло поприветствовали друг друга, а после вдвоем покинули мероприятие.

Шпица и Медведева померились эффектными блейзерами на престижной премии

Фото: Дарья Повереннова

Популярная актриса Дарья Повереннова появилась на церемонии в сексуальном брючном костюме, который выгодно подчеркивал ее стройные формы. Минималистичный клатч и мейк с акцентом на губы завершили дерзкий и женственный образ знаменитости.

Шпица и Медведева померились эффектными блейзерами на престижной премии

Фото: Юлия Пересильд

Звезда фильма «Вызов», ради съемок в котором ей даже пришлось отправиться на МКС, пришла на церемонию вручения национальной премии в области веб-индустрии в сопровождении повзрослевших дочерей от Алексея Учителя. Для мероприятия Юлия Пересильд выбрала строгий брючный костюм светло-голубого оттенка. Актриса получила специальный приз «ПОЕХАЛИ!» за настоящую смелость и эмоции.

Фото: Макс Светский/Passion.ru

Новости партнеров
О чем говорят