Шпица и Медведева померились эффектными блейзерами на престижной премии
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
На престижном мероприятии собрались члены Ассоциации, кинематографисты, представители онлайн-площадок, рекламных агентств, создатели диджитал-контента, а также ведущие актеры и знаменитости. Ведущими IV церемонии вручения национальной премии в области веб-индустрии, организованной в партнерстве с VK, выступили Иван Ургант и Ксения Собчак.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
Одной из первых на церемонии вручения появилась звезда фильма «Метро» Екатерина Шпица. Для выхода в свет актриса выбрала костюм песочного оттенка с такой короткой юбкой, что создавалось ощущение, словно ее и вовсе не было. Дополнила свой образ знаменитость элегантной белоснежной рубашкой, сапогами светлого оттенка и лаконичной сумочкой в тон.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
Достойную конкуренцию актрисе составила знаменитая фигуристка Евгения Медведева. Для церемонии спортсменка выбрала платье-жакет нежно-розового оттенка. Дополнила свой эффектный образ 22-летняя фигуристка не менее впечатляющими капроновыми колготками с рисунком и стильными лоферами на массивной подошве.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
К слову, позже к спортсменке присоединился популярный блогер Даня Милохин, вместе с которым она выступала в шоу «Ледниковый период». Блогера отметили в номинации «Удачный год. Персона» и вручили заветную статуэтку. Молодые люди тепло поприветствовали друг друга, а после вдвоем покинули мероприятие.
Фото: Дарья Повереннова
Популярная актриса Дарья Повереннова появилась на церемонии в сексуальном брючном костюме, который выгодно подчеркивал ее стройные формы. Минималистичный клатч и мейк с акцентом на губы завершили дерзкий и женственный образ знаменитости.
Фото: Юлия Пересильд
Звезда фильма «Вызов», ради съемок в котором ей даже пришлось отправиться на МКС, пришла на церемонию вручения национальной премии в области веб-индустрии в сопровождении повзрослевших дочерей от Алексея Учителя. Для мероприятия Юлия Пересильд выбрала строгий брючный костюм светло-голубого оттенка. Актриса получила специальный приз «ПОЕХАЛИ!» за настоящую смелость и эмоции.
Фото: Макс Светский/Passion.ru