Шпица, Бледанс и другие звезды с детьми побывали на премьере кинофильма
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Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
27 октября в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся премьерный показ нового фильма Сарика Андреасяна «Робо».
Среди гостей мероприятия были замечены Алла-Виктория и Мартин Киркоровы, Катерина Шпица с сыном Германом, семья Сергея Жукова и Регины Бурд, Михаил Башкатов с сыновьями, Эвелина Бледанс с сыном и многие другие знаменитости.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
На суд зрителей ленту представили режиссер Сарик Андреасян и исполнители главных ролей — Даниил Муравьев-Изотов, Елена Борщева и другие.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
12-летний Митя Привалов мечтает рисовать комиксы о супергероях. Но родители мальчика, инженеры-робототехники, хотят, чтобы он пошел по их стопам. Понимание и поддержку Митя находит там, где не ждал: у созданного родителями робота-спасателя А-112 или просто Робо. Их ждут невероятные приключения, в ходе которых Митя научит нового друга верить в себя и свои мечты, а Робо станет для мальчика примером мужества и ответственности.
В широкий прокат фильм «Робо» выйдет 31 октября. Билеты в кино вы можете приобрести здесь.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Видео: YouTube/Central Partnership
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