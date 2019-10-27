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Шпица, Бледанс и другие звезды с детьми побывали на премьере кинофильма

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Катерина Шпица с сыном

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

В Москве прошел премьерный показ нового фильма Сарика Андреасяна.

27 октября в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся премьерный показ нового фильма Сарика Андреасяна «Робо».

Среди гостей мероприятия были замечены Алла-Виктория и Мартин Киркоровы, Катерина Шпица с сыном Германом, семья Сергея Жукова и Регины Бурд, Михаил Башкатов с сыновьями, Эвелина Бледанс с сыном и многие другие знаменитости.

Мартин и Алла-Виктория Киркоровы

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

На суд зрителей ленту представили режиссер Сарик Андреасян и исполнители главных ролей — Даниил Муравьев-Изотов, Елена Борщева и другие.

Команда фильма "Робо"

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

12-летний Митя Привалов мечтает рисовать комиксы о супергероях. Но родители мальчика, инженеры-робототехники, хотят, чтобы он пошел по их стопам. Понимание и поддержку Митя находит там, где не ждал: у созданного родителями робота-спасателя А-112 или просто Робо. Их ждут невероятные приключения, в ходе которых Митя научит нового друга верить в себя и свои мечты, а Робо станет для мальчика примером мужества и ответственности.

В широкий прокат фильм «Робо» выйдет 31 октября. Билеты в кино вы можете приобрести здесь.

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Видео: YouTube/Central Partnership

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