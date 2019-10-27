Шпица, Бледанс и другие звезды с детьми побывали на премьере кинофильма

12-летний Митя Привалов мечтает рисовать комиксы о супергероях. Но родители мальчика, инженеры-робототехники, хотят, чтобы он пошел по их стопам. Понимание и поддержку Митя находит там, где не ждал: у созданного родителями робота-спасателя А-112 или просто Робо. Их ждут невероятные приключения, в ходе которых Митя научит нового друга верить в себя и свои мечты, а Робо станет для мальчика примером мужества и ответственности.

В широкий прокат фильм «Робо» выйдет 31 октября. Билеты в кино вы можете приобрести здесь.