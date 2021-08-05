Шмыкова появилась в платье с открытыми плечами на премьере «Отряда самоубийц: Миссия навылет»
В кинотеатр «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате прибыли многие российские знаменитости, среди которых были Алена Водонаева, Элджей, Варвара Шмыкова, Настасья Самбурская и другие известные личности. Перед показом фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» они позировали на красной дорожке.
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Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Фильм рассказывает о супергероях, заточенных в страшную тюрьму. Чтобы сократить сроки заключения, они должны выполнить опасную для жизни миссию по спасению мира, но выбора у них нет. Неповиновение руководству также грозит гибелью.
Алена Водонаева прибыла в кинотеатр в элегантном алом костюме. А Варвара Шмыкова позировала в черном объемном платье с открытыми плечами. Из обуви актриса выбрала кожаные сандалии, а завершила образ большая черная сумка.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Певица Назима позировала фотографам в элегантном, простом, но стильном образе. Она надела платье-футболку минимальной длины, а сверху накинула серый жакет.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Настасья Самбурская пришла в женственном черном платье с принтом из мелких красных роз, к которому подобрала элегантные красные остроносые лодочки в винтажном стиле.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Саша Спилберг появилась в эффектном мини с нежным акварельным принтом и дополнила образ грубыми черными ботинками.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
В российский прокат фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет» выходит 5 августа. Купить билеты можно здесь.
Фото и видео: Екатерина Ширинкина/Passion.ru, youtube-канал «В Рейтинге»
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