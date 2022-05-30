Сегодня в 19:37
1 мин.
Шмыкова, Добронравов, Гладких и другие звезды на премьере мультфильма
В столичном кинотеатре «Синема Парк Европейский» 28 мая состоялся показ мультфильма «Три кота и море приключений».
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10
Фото: пресс-служба
Картину представили режиссер Дмитрий Высоцкий, художник-постановщик Андрей Сикорский, продюсеры Артем Васильев и Карина Кабанова.
На светском мероприятии можно было увидеть Варвару Шмыкову, Яну Гладких, Дениса Никифорова, Никиту Тарасова, Ивана Добронравова, Данила Стеклова и Надежду Лумпову, Клавдию Коршунову, Иру Смелую (Tatarka), Виту Корниенко и многих другие.
В сюжете анимационного фильма — новые приключения Коржика, Карамельки и Компота, персонажей популярного сериала «Три кота».
В широкий прокат мультфильм «Три кота и море приключений» выйдет 1 июня.
Фото: архив пресс-службы