Шмыкова, Добронравов, Гладких и другие звезды на премьере мультфильма

Картину представили режиссер Дмитрий Высоцкий, художник-постановщик Андрей Сикорский, продюсеры Артем Васильев и Карина Кабанова.

На светском мероприятии можно было увидеть Варвару Шмыкову, Яну Гладких, Дениса Никифорова, Никиту Тарасова, Ивана Добронравова, Данила Стеклова и Надежду Лумпову, Клавдию Коршунову, Иру Смелую (Tatarka), Виту Корниенко и многих другие.

В сюжете анимационного фильма — новые приключения Коржика, Карамельки и Компота, персонажей популярного сериала «Три кота».

В широкий прокат мультфильм «Три кота и море приключений» выйдет 1 июня.