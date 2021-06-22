passion.ru

Муцениеце в белоснежном мини, Шмыкова в голубом макси и другие звезды на премьере в Москве

Мобильный художественный театр (МХТ) отметил свою двухлетнюю годовщину и представил AR-спектакль с прогулкой по Москве начала XIX века и героями «Войны и мира».
Муцениеце в белоснежном мини, Шмыкова в голубом макси и другие звезды на премьере в Москве

Главные роли озвучили Варвара Шмыкова, Филипп Авдеев, Максим Матвеев и Наталья Тенякова.

Маршрут спектакля Фёклы Толстой прошел по Поварской и Большой Никитской улицам Москвы — именно там происходят события второго тома «Войны и мира».

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 21

Даня Милохин

Фото: архив пресс-службы

Аудиоспектакль расскажет об экзистенциальном кризисе Пьера Безухова, который едва не убил на дуэли любовника своей жены. В сюжете есть и драма Наташи Ростовой, разорвавшей помолвку с Андреем Болконским ради Анатоля Курагина.

На стартовой точке на Кудринской площади с наушниками появились Даня Милохин, Агата Муцениеце, Варвара Шмыкова вместе со своим сыном Корнеем, Софья Капкова, Паша Артемьев, Екатерина Рождественская, Ксения Дукалис, Ирина Безрукова, Серафима Красникова, Юлия Скворцова с сыном Никитой, Александра Киселева, Алексей Зимин, Ирина Йовович, Евгения Левшицкая, Евгения Линович, Юлия Горшкова, Жан-Мишель Щербак и многие другие.

Агата Муцениеце появилась в белоснежном образе в стиле спортшик, продемонстрировав стройные ноги. Образ она дополнила нежно-розовой сумкой и кроссовками мятного оттенка.

Агата Муцениеце

Агата Муцениеце

Фото: архив пресс-службы

Ее поддержала Ирина Безрукова, которая выбрала эффектный белый брючный костюм с аккуратным принтом.

Ирина Безрукова

Ирина Безрукова

Фото: архив пресс-службы

Варвара Шмыкова тоже поэкспериментировала со спортивным стилем, не забыв и про женственность, — она появилась в нежно-голубом сарафане, дополнив его кепкой и яркой оранжевой поясной сумкой.

Варвара Шмыкова

Варвара Шмыкова

Фото: архив пресс-службы

После спектакля состоялась вечеринка в честь дня рождения МХТ в экспериментальном пространстве сообщества Noôdome.

Фото: архив пресс-службы

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!