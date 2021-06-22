Муцениеце в белоснежном мини, Шмыкова в голубом макси и другие звезды на премьере в Москве

Аудиоспектакль расскажет об экзистенциальном кризисе Пьера Безухова, который едва не убил на дуэли любовника своей жены. В сюжете есть и драма Наташи Ростовой, разорвавшей помолвку с Андреем Болконским ради Анатоля Курагина.

На стартовой точке на Кудринской площади с наушниками появились Даня Милохин, Агата Муцениеце, Варвара Шмыкова вместе со своим сыном Корнеем, Софья Капкова, Паша Артемьев, Екатерина Рождественская, Ксения Дукалис, Ирина Безрукова, Серафима Красникова, Юлия Скворцова с сыном Никитой, Александра Киселева, Алексей Зимин, Ирина Йовович, Евгения Левшицкая, Евгения Линович, Юлия Горшкова, Жан-Мишель Щербак и многие другие.

Агата Муцениеце появилась в белоснежном образе в стиле спортшик, продемонстрировав стройные ноги. Образ она дополнила нежно-розовой сумкой и кроссовками мятного оттенка.