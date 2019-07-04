Ожидание и реальность: платье из онлайн-магазина, стоимостью $200, чуть не сорвало выпускной девушки

Не зря говорят: нельзя откладывать важные дела на последний момент. Например, если планируется школьный бал, о котором известно заранее, то и платье мечты должно быть подобрано задолго до знаменательного мероприятия.
17-летняя Алиссия Хома из Окленда, Новая Зеландия, мечтала выглядеть идеально на своем выпускном балу и заказала, как ей казалось, соответствующий вечерний наряд, стоимостью более $212, однако платье не окупилось ей ни на цент. Одежда мечты разбила ей сердце: еще раскрывая посылку девушке показалось, что цвет, дизайн и размер не подходят. Она оказалась права: сказочное платье, заказанное через Интернет, в реальности оказалось тыквой.
«Когда пришла посылка, я разорвал ее, и, хотя платье было вывернуто наизнанку, я сразу увидела, что цвет был не тот. Я была разочарована. Оно оказалось огромным, совершенно мне не подошло и не соответствовало тому образу, который я видела на картинке», — поведала расстроенная девушка новозеландскому изданию Stuff NZ.
Она незамедлительно связалась с компанией, однако ей предложили возместить только 10% от всей суммы покупки. Это Алиссию не спасло: выпускной бал состоится 5 июля, и теперь она осталась и без денег, и без платья мечты.
Девушка отметила, что внимательно просматривала рейтинг компании и читала о ней отзывы, прежде чем совершить покупку, но и это ей не помогло.
«Я бы сказала другим быть очень осторожными. Мне бы не хотелось, чтобы люди проходили через то, через что прошла я. Было так много стресса, я пыталась найти что-то такое, что взволновало бы меня так же, как и платье мечты», — предупредила Алиссия будущих покупателей.
Многие из пользователей Сети поддержали оставшуюся без выпускного наряда девушку:
«Худший продавец, худшее обслуживание! Я высылала им свои точные параметры, но их наряд оказался на 3 дюйма больше! Ужасно! Они не помогли мне, ничего не сделали для меня! Избавьте себя от этого ужасного опыта», «Это первый раз, когда у меня есть проблема с заказом платья. Оно не похоже на картинку», «Платье не стоит своих денег, выглядит дешево, швы плохие, пояс не красивый и длинный. Не рекомендуется», — высказались покупатели, попавшие в такое же положение, что и Алиссия.
Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: Aliexpress, vostock-photo
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