logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Ожидание и реальность: платье из онлайн-магазина, стоимостью $200, чуть не сорвало выпускной девушки

17-летняя девушка отметила, что ей прислали словно другой наряд, который не подошло ни по размеру, ни по фасону, ни по цвету, хотя на картинке интернет-магазина он выглядел идеально.

Не зря говорят: нельзя откладывать важные дела на последний момент. Например, если планируется школьный бал, о котором известно заранее, то и платье мечты должно быть подобрано задолго до знаменательного мероприятия.

17-летняя Алиссия Хома из Окленда, Новая Зеландия, мечтала выглядеть идеально на своем выпускном балу и заказала, как ей казалось, соответствующий вечерний наряд, стоимостью более $212, однако платье не окупилось ей ни на цент. Одежда мечты разбила ей сердце: еще раскрывая посылку девушке показалось, что цвет, дизайн и размер не подходят. Она оказалась права: сказочное платье, заказанное через Интернет, в реальности оказалось тыквой.

«Когда пришла посылка, я разорвал ее, и, хотя платье было вывернуто наизнанку, я сразу увидела, что цвет был не тот. Я была разочарована. Оно оказалось огромным, совершенно мне не подошло и не соответствовало тому образу, который я видела на картинке», — поведала расстроенная девушка новозеландскому изданию Stuff NZ.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2

Платье в интернете

Фото: Aliexpress

Она незамедлительно связалась с компанией, однако ей предложили возместить только 10% от всей суммы покупки. Это Алиссию не спасло: выпускной бал состоится 5 июля, и теперь она осталась и без денег, и без платья мечты.

Девушка отметила, что внимательно просматривала рейтинг компании и читала о ней отзывы, прежде чем совершить покупку, но и это ей не помогло.

«Я бы сказала другим быть очень осторожными. Мне бы не хотелось, чтобы люди проходили через то, через что прошла я. Было так много стресса, я пыталась найти что-то такое, что взволновало бы меня так же, как и платье мечты», — предупредила Алиссия будущих покупателей.

Многие из пользователей Сети поддержали оставшуюся без выпускного наряда девушку:

«Худший продавец, худшее обслуживание! Я высылала им свои точные параметры, но их наряд оказался на 3 дюйма больше! Ужасно! Они не помогли мне, ничего не сделали для меня! Избавьте себя от этого ужасного опыта», «Это первый раз, когда у меня есть проблема с заказом платья. Оно не похоже на картинку», «Платье не стоит своих денег, выглядит дешево, швы плохие, пояс не красивый и длинный. Не рекомендуется», — высказались покупатели, попавшие в такое же положение, что и Алиссия.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: Aliexpress, vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Теги

Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...