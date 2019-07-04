Ожидание и реальность: платье из онлайн-магазина, стоимостью $200, чуть не сорвало выпускной девушки

Не зря говорят: нельзя откладывать важные дела на последний момент. Например, если планируется школьный бал, о котором известно заранее, то и платье мечты должно быть подобрано задолго до знаменательного мероприятия.

17-летняя Алиссия Хома из Окленда, Новая Зеландия, мечтала выглядеть идеально на своем выпускном балу и заказала, как ей казалось, соответствующий вечерний наряд, стоимостью более $212, однако платье не окупилось ей ни на цент. Одежда мечты разбила ей сердце: еще раскрывая посылку девушке показалось, что цвет, дизайн и размер не подходят. Она оказалась права: сказочное платье, заказанное через Интернет, в реальности оказалось тыквой.

«Когда пришла посылка, я разорвал ее, и, хотя платье было вывернуто наизнанку, я сразу увидела, что цвет был не тот. Я была разочарована. Оно оказалось огромным, совершенно мне не подошло и не соответствовало тому образу, который я видела на картинке», — поведала расстроенная девушка новозеландскому изданию Stuff NZ.