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Школа vs Университет: студентка показала, как выглядит комната в общежитии после окончания 1 курса

Изначально Флора хотела, чтобы у нее на тумбочке была подставка под ручки, кактусы, а на стенах висели фотографии с близкими и пробковые доски.

Ох уж эти мечты. Кто при переезде на новое место не мечтает устроить все по самому идеальному раскладу? Девушка по имени Флора поступила в Оксфортдский Университет — разумеется, как полагается теперь по статусу, она хотела, чтобы все вокруг соответствовало ее амплуа. Она завела рукописный список, в который внесла пункты о желаемом виде будущей комнаты в кампусе, но, как это обычно бывает, мечты не всегда совпадают с реальностью.

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Ожидания

Фото: Twitter

В списке было много хорошего и не сложного: маленькие полароидные фотокарточки, висящие на стенах, мягкие подушки, милые элементы декора, например, пробковая доска с памятными фото и билетами из кино, подставка под ручки, художественные журналы, даже маленький кактус для придания уюта и атмосферы! Однако ожидания не оправдались.

Хотя комната вполне позволяла все то, что запланировала девушка, реальная жизнь оказалась сложнее, и Флора после года учебы в Оксфорде обнаружила себя в комнате с переполненной грязными кружками и личными вещами тумбочкой, разбросанной по полу одежду и фотографиями, скинутым на ковер одеялом и упаковкой чипсов на некогда белоснежной простыне.

Как сообщает британское издание Daily Mail, пользователи в Сети хорошо поняли девушку и стали присылать схожие истории и фото, поддерживая Флору: «Боже, никогда не видела твита, так хорошо кого-то описывающего», «Буквально как моя комната», «Так похоже на меня», «О, это что, моя комната?».

Некоторые отмечали, что их дом вряд ли когда-нибудь будет так грязно выглядеть, но с удовольствием отмечали своих друзей и по-доброму подкалывали: «Смотри-ка, это же прям ты!».

Через несколько дней Флора уехала из кампуса и показала в Сети фотографии своей комнаты дома. Она выглядит примерно так, как того и хотела изначально девушка для Оксфорда.

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Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/depositphotos, Twitter