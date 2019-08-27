Школа vs Университет: студентка показала, как выглядит комната в общежитии после окончания 1 курса

В списке было много хорошего и не сложного: маленькие полароидные фотокарточки, висящие на стенах, мягкие подушки, милые элементы декора, например, пробковая доска с памятными фото и билетами из кино, подставка под ручки, художественные журналы, даже маленький кактус для придания уюта и атмосферы! Однако ожидания не оправдались.

Хотя комната вполне позволяла все то, что запланировала девушка, реальная жизнь оказалась сложнее, и Флора после года учебы в Оксфорде обнаружила себя в комнате с переполненной грязными кружками и личными вещами тумбочкой, разбросанной по полу одежду и фотографиями, скинутым на ковер одеялом и упаковкой чипсов на некогда белоснежной простыне.

Как сообщает британское издание Daily Mail, пользователи в Сети хорошо поняли девушку и стали присылать схожие истории и фото, поддерживая Флору: «Боже, никогда не видела твита, так хорошо кого-то описывающего», «Буквально как моя комната», «Так похоже на меня», «О, это что, моя комната?».

Некоторые отмечали, что их дом вряд ли когда-нибудь будет так грязно выглядеть, но с удовольствием отмечали своих друзей и по-доброму подкалывали: «Смотри-ка, это же прям ты!».