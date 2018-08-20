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Шикарная Судзиловская, стройная Шпица и другие звезды на закрытии фестиваля «Короче»

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Катерина Шпица

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19 августа в Калининграде завершился фестиваль короткометражных фильмов «Короче». Престижные награды нашли своих победителей.

Накануне в Калининграде чествовали триумфаторов фестиваля «Короче», на котором собралось множество знаменитостей — от главных редакторов глянцевых изданий до именитых режиссеров и актеров.

На красной дорожке в этот вечер были замечены Оксана Судзиловская, Катерина Шпица, Дарья Повереннова, Алика Смехова, Анна Чурина, Алексей Учитель и другие звезды.

Выступая на церемонии закрытия, президент фестиваля Сергей Сельянов отметил, что конкурсная программа была очень сильной, как и внеконкурсные блоки. «Калининград фактически стал для нас второй кинематографической родиной», — заявил он. А победительница в главной номинации «Лучший фильм», режиссер Виктория Рунцова, трогательно поблагодарила своего отца, который стал автором сценария ее ленты «Твою мать».

Список победителей 6-го фестиваля «Короче»:

  • «Лучший фильм» — «Твою мать» Виктории Рунцовой
  • «Лучший режиссер» — Иван Петухов, «Нет»
  • «Лучший сценарий» — «Огонь» Марии Шульгиной
  • Специальный приз жюри «За самобытное творческое решение» — «Меня зовут Махаз» Инара Нармания
  • Дипломы жюри «За оригинальность взгляда» — «Затаив дыхание» Алексея Соболева
  • Специальное упоминание жюри — «Рикошет» Тимура Джураева
  • «За честность» от телеканала «Дом кино Премиум» — «Четверг» Suro JR

Фото: пресс-служба

Видео: Instagram

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