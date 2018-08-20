Шикарная Судзиловская, стройная Шпица и другие звезды на закрытии фестиваля «Короче»

Выступая на церемонии закрытия, президент фестиваля Сергей Сельянов отметил, что конкурсная программа была очень сильной, как и внеконкурсные блоки. «Калининград фактически стал для нас второй кинематографической родиной», — заявил он. А победительница в главной номинации «Лучший фильм», режиссер Виктория Рунцова, трогательно поблагодарила своего отца, который стал автором сценария ее ленты «Твою мать».

Список победителей 6-го фестиваля «Короче»:

«Лучший фильм» — «Твою мать» Виктории Рунцовой

— «Твою мать» Виктории Рунцовой «Лучший режиссер» — Иван Петухов, «Нет»

— Иван Петухов, «Нет» «Лучший сценарий» — «Огонь» Марии Шульгиной

— «Огонь» Марии Шульгиной Специальный приз жюри «За самобытное творческое решение» — «Меня зовут Махаз» Инара Нармания

— «Меня зовут Махаз» Инара Нармания Дипломы жюри «За оригинальность взгляда» — «Затаив дыхание» Алексея Соболева

— «Затаив дыхание» Алексея Соболева Специальное упоминание жюри — «Рикошет» Тимура Джураева

— «Рикошет» Тимура Джураева «За честность» от телеканала «Дом кино Премиум» — «Четверг» Suro JR

Фото: пресс-служба

Видео: Instagram