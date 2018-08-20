Шикарная Судзиловская, стройная Шпица и другие звезды на закрытии фестиваля «Короче»

Накануне в Калининграде чествовали триумфаторов фестиваля «Короче», на котором собралось множество знаменитостей — от главных редакторов глянцевых изданий до именитых режиссеров и актеров.
На красной дорожке в этот вечер были замечены Оксана Судзиловская, Катерина Шпица, Дарья Повереннова, Алика Смехова, Анна Чурина, Алексей Учитель и другие звезды.
Выступая на церемонии закрытия, президент фестиваля Сергей Сельянов отметил, что конкурсная программа была очень сильной, как и внеконкурсные блоки. «Калининград фактически стал для нас второй кинематографической родиной», — заявил он. А победительница в главной номинации «Лучший фильм», режиссер Виктория Рунцова, трогательно поблагодарила своего отца, который стал автором сценария ее ленты «Твою мать».
Список победителей 6-го фестиваля «Короче»:
- «Лучший фильм» — «Твою мать» Виктории Рунцовой
- «Лучший режиссер» — Иван Петухов, «Нет»
- «Лучший сценарий» — «Огонь» Марии Шульгиной
- Специальный приз жюри «За самобытное творческое решение» — «Меня зовут Махаз» Инара Нармания
- Дипломы жюри «За оригинальность взгляда» — «Затаив дыхание» Алексея Соболева
- Специальное упоминание жюри — «Рикошет» Тимура Джураева
- «За честность» от телеканала «Дом кино Премиум» — «Четверг» Suro JR
Фото: пресс-служба
Видео: Instagram