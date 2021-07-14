Шикарная Шэрон Стоун в усыпанном цветами платье появилась на красной дорожке в Каннах

Фильм расскажет историю мужчины, который заключил с приятелем пари – он женится на первой женщине, которая пойдет в кафе, где они сидят. Его избранницей становится очаровательная француженка по имени Лиззи, которая отличается красотой, но отнюдь не верностью.

Главную роль в фильме исполнила французская актриса Леа Сейду, которая не смогла приехать в Канны – незадолго до вылета она получила положительный тест на коронавирус.