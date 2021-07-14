Шикарная Шэрон Стоун в усыпанном цветами платье появилась на красной дорожке в Каннах
Фильм расскажет историю мужчины, который заключил с приятелем пари – он женится на первой женщине, которая пойдет в кафе, где они сидят. Его избранницей становится очаровательная француженка по имени Лиззи, которая отличается красотой, но отнюдь не верностью.
Главную роль в фильме исполнила французская актриса Леа Сейду, которая не смогла приехать в Канны – незадолго до вылета она получила положительный тест на коронавирус.
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Фото: Alberto Terenghi/Cannes 2021
Главной фигурой на красной дорожке премьеры стала Шэрон Стоун – яркая блондинка появилась в настоящем платье Золушки – воздушный наряд нежно-голубого оттенка с пышными рукавами усыпан цветами. Волосы актрисы небрежно уложены, образ дополняют крупные серьги.
Фото: Alberto Terenghi/Cannes 2021
Модель Поппи Делевинь вышла на красную дорожку в элегантном платье сочного желтого оттенка с легким разлетающимся подолом. Волосы Поппи остались распущенными, образ дополнили яркие голубые серьги.
Фото: Alberto Terenghi/Cannes 2021
Актриса и модель Вильма Эллес выбрала необычный наряд из сверкающего материала с дерзким вырезом от бедра.
Фото: GettyImages
Роуз Бертрам вышла в элегантном красном платье-футляре в пол, с открытыми плечами, которое подчеркнуло пышный бюст модели.
Фото: Stefanie Rex/dpa
В шикарном бордовом платье из пушистого материала с открытыми плечами на красной дорожке появилась модель Эми Джексон, а леди Виктория Херви для премьеры выбрала очень женственное розовое платье с необычным лифом, украшенным декоративными элементами в виде лепестков.
Фото: Global Look Press, Getty Images
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