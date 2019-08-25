Шестой день музыкального фестиваля в Сочи: Лобода в эффектном серебристом боди, стройная Анна Цуканова-Котт и другие звезды

В Сочи стартовал предпоследний день большого летнего фестиваля, в котором принимают участие большое количество российских звезд, специально приехавших в «курортную столицу» России, чтобы исполнить популярные хиты или представить на суд взыскательной публики несколько музыкальных премьер.

Пятый день фестиваля прошел на сцене, расположенной на площади Южного Мола Сочинского морского порта, поэтому меломаны могли увидеть все самое интересное в одном месте, не тратя время на перемещение между площадками.