Шестой день музыкального фестиваля в Сочи: Лобода в эффектном серебристом боди, стройная Анна Цуканова-Котт и другие звезды

В Сочи стартовал предпоследний день большого летнего фестиваля, в котором принимают участие большое количество российских звезд, специально приехавших в «курортную столицу» России, чтобы исполнить популярные хиты или представить на суд взыскательной публики несколько музыкальных премьер.
Пятый день фестиваля прошел на сцене, расположенной на площади Южного Мола Сочинского морского порта, поэтому меломаны могли увидеть все самое интересное в одном месте, не тратя время на перемещение между площадками.
Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru
Открыло фестиваль выступление исполнительницы Sasha Gradiva, чьи композиции с воодушевлением подхватили зрители. В качестве сценического наряда певица выбрала бежевое боди, надетое поверх велосипедок. Дополняла дерзкий образ черная косуха, небрежно накинутая на плечи.
Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru
Далее эстафета перешла к молодому, но талантливому исполнителю ЮрКиссу, который успел завоевать любовь публики. Романтическое и искреннее выступление певицы Кати Ростовцевой было встречено на ура, зрители купали ее в овациях и долго не отпускали со сцены.
Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru
Выступление еще одного молодого, но перспективного исполнителя ВладиМира не оставило равнодушными гостей мероприятия, поддержав общую атмосферу вечера.
Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru
Яркая исполнительница NOLA впечатлила присутствующих не только своим выступлением, но и оригинальным нарядом, состоящим из асимметричной юбки и корсета, расшитого стразами.
Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru
В этот раз поп-группа Artik&Asti была представлена не в полном составе, однако это не помешало Анне Дзюбе завести зал: зрители активно подпевали звезде и лихо отплясывали под знакомые композиции.
Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru
Достойным завершением вечера стало фееричное выступление LOBODA, появившейся в серебристом наряде (блестящем боди и юбке), дополнив образ массивными черными босоножками и крупными украшениями. После исполнительница сменила наряд и вышла к фотографам и журналистам в бархатном бордовом костюме и кроп-топе.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!