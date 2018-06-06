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Шелковый халат и короткая стрижка: Андреева вышла на красную дорожку «Кинотавра» в новом образе

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Федор Бондарчук и Паулина Андреева

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В Сочи в самом разгаре фестиваль «Кинотавр», куда продолжают съезжаться все новые звездные гости, а также уже названы первые победители.

В рамках четвертого дня фестиваля «Кинотавр» состоялись премьеры еще двух фильмов основной конкурсной программы.Алексей Серебряков представил картину «Ван Гоги», в которой исполнил главную роль.

Премьеру посетили Ксения Собчак и Максим Виторган, Равшана Куркова, Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Юрий Стоянов и другие. А вот экс-жена Бондарчука Светлана, как ни старается не появляться на одной красной дорожке с бывшим супругом и его избранницей, ей это не удается. Но светская львица все же пряталась от фотографов и пришла на афтепати без нового бойфренда Сергея Табунова, так что все внимание на этот раз досталось Паулине.

Вторая громкая премьера дня — фильм режиссера Дмитрия Месхиева «Два билета домой». По красной ковровой дорожке прошлись Агния Дитковските в дерзких мини-шортах, яркая Любовь Аксенова, Семен Трескунов, Анна Чурина и другие.

Также на фестивале был торжественно закрыт конкурс «Короткий метр». Победителем стал фильм «Календарь» Игоря Поплаухина. 25-минутная лента рассказывает о женщине, которая тайком от родных отправляется в долгое путешествие.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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