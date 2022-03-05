Шейк возомнила себя байкером, а Кардашьян еле втиснулась в платье Монро: яркие моменты Met Gala 2022

Шейк возомнила себя байкером, а Кардашьян еле втиснулась в платье Монро: яркие моменты Met Gala 2022В чем блистали звезды на ежегодном балу Института костюма?
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Фото: Mike Coppola / Getty Images
Темой одного из самых масштабных светских мероприятий в мире моды Met Gala 2022 стал «Позолоченный гламур». Знаменитости готовились к знаковому событию неделями, а то и месяцами, тщательно продумывая свои образы в соответствии с историческими событиями 1870-90 годов в США. Некоторые светские персоны все же нарушили установленный дресс-код, отдав предпочтение элегантному тотал-black. Ведущими мероприятия в этот раз стали супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, а также Реджина Кинг.
Среди звездных гостей можно было заметить Эмму Стоун, Сару Джессику Паркер, Софи Тернер, Анну Винтур, Ирину Шейк, Ким Кардашьян, Дакоту Джонсон, Бруклина Бекхэм и Николу Пельтц, Кайю Гербер, Наоми Кэмпбелл, Лилу и Кейт Мосс, Миранду Керр, Джулианну Мур и других.
Ирина Шейк хоть и считается одной из самых стильных и женственных знаменитостей, в этот раз тоже дала маху. Бывшая возлюбленная актера Брэдли Купера выбрала самый закрытый наряд в своей жизни, появившись на вечере в черной кожаной рубашке и брюках от Burberry. Образ, сделавший из супермодели подобие рокера, совершенно ее не красил.
Фото: Mike Coppola / Getty Images
Одной из самых обсуждаемых персон бала стала звезда реалити Ким Кардашьян. Для выхода в свет теледива выбрала культовое платье Мэрилин Монро, в котором актриса некогда исполняла Джону Ф. Кеннеди в Мэдисон Сквер Гарден легендарную композицию «С днем рождения, мистер президент». Ради того, чтобы платье мечты сидело как влитое, многодетной маме пришлось экстренно худеть на семь килограммов. Чтобы добиться еще большего сходства с легендарной блондинкой, Ким перекрасила волосы и накинула меховое болеро.
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images
Первый совместный выход после свадьбы Бруклина Бекхэм и Николы Пельтц тоже получился достаточно ярким. Новоиспеченная супруга выбрала струящееся платье в пол цвета фуксии с таким глубоким декольте, что при одном неловком движении рисковала показать гостям чуть больше, чем нужно. Бруклин отдал предпочтение лаконичному светлому костюму и многочисленным украшениям.
Фото: Jamie McCarthy / Getty Images
Икона стиля, Сара Джессика Паркер, мужественно продержалась весь вечер в клетчатом платье от Christopher John Rogers с тугим корсетом, благодаря которому ее талия смотрелась очень тонкой и женственной. Дополнила образ актриса необычной дизайнерской шляпкой с вуалью и минималистичными украшениями.
Фото: Getty Images