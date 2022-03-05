Шейк возомнила себя байкером, а Кардашьян еле втиснулась в платье Монро: яркие моменты Met Gala 2022

Темой одного из самых масштабных светских мероприятий в мире моды Met Gala 2022 стал «Позолоченный гламур». Знаменитости готовились к знаковому событию неделями, а то и месяцами, тщательно продумывая свои образы в соответствии с историческими событиями 1870-90 годов в США. Некоторые светские персоны все же нарушили установленный дресс-код, отдав предпочтение элегантному тотал-black. Ведущими мероприятия в этот раз стали супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, а также Реджина Кинг.

Среди звездных гостей можно было заметить Эмму Стоун, Сару Джессику Паркер, Софи Тернер, Анну Винтур, Ирину Шейк, Ким Кардашьян, Дакоту Джонсон, Бруклина Бекхэм и Николу Пельтц, Кайю Гербер, Наоми Кэмпбелл, Лилу и Кейт Мосс, Миранду Керр, Джулианну Мур и других.

Ирина Шейк хоть и считается одной из самых стильных и женственных знаменитостей, в этот раз тоже дала маху. Бывшая возлюбленная актера Брэдли Купера выбрала самый закрытый наряд в своей жизни, появившись на вечере в черной кожаной рубашке и брюках от Burberry. Образ, сделавший из супермодели подобие рокера, совершенно ее не красил.