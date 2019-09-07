Шейк в платье с глубоким декольте, беременная Грэм в боди, Клум с новоиспеченным мужем и другие звезды на вечере Harper's Icons

Традиционно в самом начале Недели моды в Нью-Йорке директор моды американского журнала Harper’s Bаzaar Карин Ройтфельд организовала звездную вечеринку ICONS By Carine Roitfeld.
Повеселиться в легендарный отель The Plaza пришли беременная Эшли Грэм, Хайди Клум и Том Каулитц, Никки и Пэрис Хилтон, Ирина Шейк, Адриана Лима, Алессандра Амбросио, Зендая, Биби Рекса и многие другие знаменитости.
Многие селебрити сделали ставку на черный цвет, оголенные ноги, спины и, конечно, глубокие декольте. А чей образ понравился вам больше остальных?
Текст: Мария Мельникова
Фото: Getty Images
Видео: Instagram
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