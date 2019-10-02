Шейк в костюме на голое тело, сменившая имидж Бланшетт, Миддлтон в белоснежном платье и другие звезды на BAFTA-2019

Минувшим вечером в лондонский театр Royal Albert Hall съехались самые знаменитые представители киноиндустрии со всего мира. На красной дорожке кинопремии BAFTA блистали Ирина Шейк (почему-то отдельно от возлюбленного Брэдли Купера), Сальма Хайек, Рэйчел Вайс, Ольга Куриленко, Кейт Бланшетт, Мишель Родригес и другие.

Конечно, на мероприятие приехали и британские знаменитости, такие, как принц Уильям (являющийся председателем BAFTA) с супругой Кейт Миддлтон), актриса Тэнди Ньютон, звезда сериала «Полдарк» Элеонор Томлисон и другие.